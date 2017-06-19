ВОЗ назвала главные причины алкоголизма в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила доклад с ежегодной мировой статистикой в области здравоохранения для государств-членов ВОЗ.

Как пишет «Взгляд», в докладе отдельно отмечаются успехи России в борьбе с алкоголизмом. В частности, специалисты ВОЗ подробно описали причины, по которым в России в свое время произошел резкий взлет потребления алкоголя.

Аналитики склонны считать, что алкоголизм в РФ связан не с генетической предрасположенностью, а с социальными проблемами, в частности, с глубоким общественным кризисом 1990-х годов.

«После распада СССР в 1991 году Россия пережила серьезный кризис в области демографии и здравоохранения, который характеризовался высокой преждевременной смертностью, заболеваемостью и инвалидностью среди молодых людей. Исследования причин повышенной смертности показали, что это было вызвано распадом социальной сферы и системы здравоохранения», - говорится в документе.

В 2005 году правительство России начало борьбу с алкоголизмом в стране. Была принята серия законодательных изменений в области регулирования производства и продажи спиртосодержащей продукции. Как следствие за 10 лет (с 2005 по 2015 год) число новых случаев алкогольных психозов уменьшилось, а также снизился уровень смертности от употребления алкоголя.

ВОЗ ставит в заслугу российским властям ограничительные меры на алкогольном рынке, а сами эти меры расцениваются как эффективные. При этом в стране не было отмечено явного роста проблем от самодельного алкоголя.