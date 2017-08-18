Специалисты рассказали о влиянии солнечного затмения на человека

Солнечное затмение не оказывает серьезного влияния на физическое состояние здоровья человека, однако может воздействовать на психоэмоциональное состояние, пишет РИА Новости.

По словам специалистов, солнечное затмение вызывает тревожное состояние не только у человека, но и у животных. «Животные начинают волноваться. Мелкие насекомые как бы замирают, а более крупные начинают суетиться, искать убежище. Человек же может испытывать безотчетное чувство тревоги», - говорят они.

Отмечается, что подобное состояние люди испытывают, оказавшись в непривычной им среде обитания, например, на Мертвом море с его так называемыми «лунными» пейзажами. Человек начинает испытывать тревогу, появляется чувство внутреннего душевного диссонанса.

Побороть данное чувство, по мнению специалистов, очень просто — достаточно «разбудить» интерес к такому явлению, как солнечное затмение. «Такие чувства, как любопытство и интерес, способны поглощать элемент тревоги», - говорят они.

Что же до влияния на физическое состояние организма, то солнечное затмение на это «не способно», так как по времени длится очень короткое время, тогда как любые изменения в организме — это длительный процесс. «Что касается затмений — неважно, луны или солнца — так или иначе, при них не происходит экстренного электромагнитного выброса. Поэтому воздействовать они могут только на психоэмоциональное состояние человека.

Напомним, полное солнечное затмение 21 августа будут наблюдать жители 14 штатов США. Впервые за 99 лет данное природное явление охватит континентальную часть страны. Пик затмения ожидается в 14.43 (21.33 мск).