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В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют россияне

13:38 22.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com
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В России самые распространенные заболевания среди взрослого населения связаны с болезнями органов дыхания, сообщает RT со ссылкой на Минздрав РФ.

Речь идет в первую очередь о таких заболеваниях, как пневмония, острый ларингит, трахеит и бронхит. В 2016 году было зафиксировано более 20,8 тысяч случаев на 100 тысяч человек.

Болезни органов дыхания занимают серьезное место в структуре смертности населения. При этом Минздрав отмечает, что в 2016 году смертность от болезней органов дыхания снизилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По словам главного внештатного отоларинголога Минздрава Николая Дайхеса, органы дыхания более уязвимы, в том числе и потому, что россияне привыкли переносить простуду «на ногах».

«Бронхолегочная система первая реагирует на инфекцию. Практика показывает, что острые респираторные заболевания, осложнения которых и приводит к более серьезным заболеваниям, люди привыкли переносить на ногах. Они просто не думают, что легкое заболевание может развиться в серьезную патологию», - говорит он.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, чтобы улучшить состояние здоровья россиян, надо больше внимания уделять экологической обстановке, так как рост заболеваний органов дыхания в первую очередь связан с загрязненностью воздушной среды, что провоцирует развитие инфекционных заболеваний. Также не нужно пренебрегать вакцинацией перед сезоном простуд.

Темы: Геннадий Онищенко, Болезни и их лечение, Грипп и ОРВИ, Здоровье, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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22.08.2017, 19:25
Well

Вся статья была написана только для этого сообщения в конце: "Также не нужно пренебрегать вакцинацией перед сезоном простуд.".
Переводится так: "Прививайтесь, заболевайте и несите нам денег за лечение".
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