Правительство РФ выделило Минздраву 4млрд рублей на препараты против ВИЧ

Правительство РФ выделило Минздраву дополнительно 4 миллиарда рублей на закупку препаратов для обеспечения граждан, инфицированных ВИЧ, сообщает РИА Новости.

Согласно закону о федеральном бюджете, на централизованную закупку антивирусных лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с ВИЧ, предусмотрено 17,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 20 регионах России была обнаружена нехватка антиретровирусных препаратов в объеме меньше месячной потребности. По данным Роспотребнадзора, по числу заражений ВИЧ лидируют Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

«Минздраву России направляются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 миллиардов рублей для закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Эти лекарственные препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», - приводит агентство фрагмент распоряжения кабмина.