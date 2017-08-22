]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Правительство РФ выделило Минздраву 4млрд рублей на препараты против ВИЧ

17:12 22.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com
Материалы по теме:

Правительство РФ выделило Минздраву дополнительно 4 миллиарда рублей на закупку препаратов для обеспечения граждан, инфицированных ВИЧ, сообщает РИА Новости.

Согласно закону о федеральном бюджете, на централизованную закупку антивирусных лекарственных препаратов, предназначенных для пациентов с ВИЧ, предусмотрено 17,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в 20 регионах России была обнаружена нехватка антиретровирусных препаратов в объеме меньше месячной потребности. По данным Роспотребнадзора, по числу заражений ВИЧ лидируют Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

«Минздраву России направляются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 4 миллиардов рублей для закупки антивирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С. Эти лекарственные препараты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», - приводит агентство фрагмент распоряжения кабмина.

Темы: Бюджетная политика в России, Профилактика и лечение ВИЧ, Министерство здравоохранения РФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.08.2017, 19:42
Гость: Прохожий

Когда уже с наркобаронами покончат...
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.