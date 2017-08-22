МИД России подтвердил 36 случаев заражения вирусом Коксаки в Турции

Посольство России в Анкаре зафиксировало с начала июля 2017 года 36 случаев заражения россиян вирусом Коксаки. Об этом сообщается на странице МИД РФ в Facebook.

В диппредставительстве добавили, что большинство заболевших — дети.

Ранее Роспотребнадзор отчитался, что на горячую линию поступили сообщения о 832 заболевших вирусом Коксаки в Турции. Были ли эти жалобы чем-то подтверждены, не уточняется.

Сообщения о якобы массовом заболевании россиян вирусом Коксаки в Турции начали появляться в СМИ в августе. Отдыхающие рассказывали о десятках заболевших, но страховые компании и туроператоры утверждали, что есть лишь единичные случаи.

С 11 августа Ростуризм разрешил гражданам отказываться от поездок в Турцию без потери стоимости тура. По данным туроператоров, массового отказа от туров не произошло.