В Москве объявлено о начале прививочной кампании против гриппа

Роспотребнадзор объявил о начале прививочной кампании по вакцинации против гриппа в Москве, сообщает РИА Новости.

В ведомстве напоминают, что вакцинация является самым доступным и экономически целессобразным способом снижения заболеваемости и летальности от гриппа. Вакцинация наиболее эффективна, если заканчивается до начала эпидемического подъема заболеваемости, защитный эффект организма развивается через 10-12 дней и держится до 12 месяцев.

Вакцинация предотвращает риск заболевания гриппом у 80-90% детей и взрослых. В случае же заражения вирусом гриппа, вакцинированный человек переносит заболевание легче, без осложнений.

«Поэтому вакцинацию против гриппа рекомендуется проводить ежегодно, в осенний период, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ», - говорится в сообщении ведомства.

Вакцинацию уже можно пройти в прививочных кабинетах поликлиник. А в предэпидемический период в столице вновь будет организована работа мобильных прививочных пунктов у станциметрополитена.