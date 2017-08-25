Ежегодный фестиваль “ВЕГФЕСТ” в Этномире стал традиционной площадкой для вегетарианцев, веганов, сыроедов и просто поклонников здорового образа жизни

В 90 км. от Москвы, на территории этнографического парка-музея, можно было послушать увлекательные лекции от знаменитых вегетарианцев и экоэкспертов, взять уроки медитации, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению вегетарианских блюд, насладиться этнической музыкой, да и просто отдохнуть от городской суеты гуляя по большой ухоженной территории парка.

По неофициальным данным, вегетарианцы составляют всего лишь 2% населения России. Поэтому на фестивале было немноголюдно, что способствовало особой гармоничной атмосфере.

В день открытия фестиваля создатель «Этномира» Руслан Байрамов провел открытую лекцию, на которой поделился своим 20-летним опытом вегетарианства. Ответив на многочисленные вопросы слушателей. рассказал, что ему потребовалось около 3-х лет прежде чем тяга к мясным блюдам прошла полностью. Глядя на этого энергичного и позитивного человека, вопрос о вреде вегетарианства отпадает сам собой.





Преподаватели йоги обучали всех желающих медитации и эффективным техникам расслабления, которые можно применять в повседневной жизни.

На территории парка расположены более 10 ресторанов и кафе, каждый из которых выдержан в своей неповторимой концепции - от колоритной украинской корчмы до изящного итальянского дворика. Во время проведения фестиваля во всех ресторанах было представлено только вегетарианское меню. “Паста с брокколи”, “Овощной плов” и много других вкусных и полезных блюд могли попробовать гости ВЕГФЕСТА.

Ну а для тех, кто сам хотел научиться готовить вкусные вегетарианские блюда, кулинарная студия “Вега Кухня” проводила мастер-классы с последующей дегустацией.

КМ.RU специально для читателей записал рецепт бургера с чечевичной котлетой.

ИНГРЕДИЕНТЫ

чечевица, 500 гр

морковь, 2 шт

луковица, 2 шт

помидоры, по вкусу

салат, по вкусу

соль, по вкусу

черный перец, по вкусу

красный перец, по вкусу

растительное масло, 50 гр

майонез, по вкусу

кетчуп, по вкусу

булочка, 10 штук

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Чечевицу промыть и замочить на ночь в воде комнатной температуры. Слить воду, перемолоть ее в блендере до консистенции "кашицы". Добавить в блендер к чечевице морковь и репчатый лук. Перемолоть еще раз.

2. Полученную смесь посолить, поперчить, добавить 1 ст ложку растительного масла, хорошенько перемешать и сформировать котлеты толщиной примерно 1,5 - 2 см.

3. Котлеты на среднем огне обжарить с двух сторон до золотистой корочки.

4. Булочки для гамбургеров разрезать пополам, тонкими кольцами нарезать красный крымский лук и помидоры. Для соуса смешать кетчуп с нежирным майонезом в пропорции 1 к 3.

5. Формируем бургер: булочку смазываем соусом, кладем лист салата, котлету, кольца лука и кружочки помидоров.

Готово!

Гости фестиваля могли насладиться концертной программой «Индийская душа» или принять участие в этно-танцах, разучить асаны.

После насыщенной программы можно насладиться свежем воздухом, примерить национальные костюмы, освоить редкие ремёсла, купить сувениры, сделать своими руками полезные вещицы, попробовать блюда национальной кухни разных стран, посетить парк аттракционов и многое другое.

Обойти за день все интересные уголки невозможно, поэтому к услугам посетителей 12 уникальных этнических отелей - избы, мазанки, юрты, чумы, гималайский и непальский дома и даже индийский дворец.

Каждый гость сможет найти для себя что-то полезное и интересное

Фото: © KM.RU, Ольга Баева