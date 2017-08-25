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Столичные детские поликлиники будут работать без выходных

12:50 25.08.2017
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Столичные детские поликлиики перейдут на график работы без выходных, сообщает «Национальная служба новостей».

Это сделано для того, чтобы все дети успели получить необходимые справки о состоянии здоровья детей перед новым учебным годом. В департаменте здравоохранения Москвы приняли решение усилить работу поликлиник, чтобы максимально упростить родителям процесс получения документов.

Данный режим работы продлится до 11 сентября. По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, ведомство планирует регулярно прибегать к мерам усиления режима работы поликлиник в пиковые периоды.

Темы: Москва, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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