Россиян предупредили об опасности новой эпидемии гриппа

Ученые прогнозируют рост смертности от гриппа и осложнений после него в 2017-2018 годах. Наиболее распространенным будет вирус H1N1.

По словам замглавы НИИ гриппа по научно работе Людмилы Цыбаловой, на это указывают текущая ситуация в Южном полушарии и прошлая эпидемия. Она подчеркнула, что основная масса смертельных исходов связана именно с данным вирусом.

«Предстоящий сезон должен вызывать напряжение у всех специалистов. Возможно, будет несколько повышенное число смертельных исходов, чем в предыдущем сезоне», - цитирует ее «Интерфакс».

Группу риска традиционно попадут беременные женщины, граждане пожилого возраста, лица, страдающие болезнями легких и имеющие проблемы с сердечной сосудистой системой. Кроме того, рискую те, кто пользуется метро, поскольку воздух в тоннелях благоприятен для распространения вируса.

Собеседница агентства подчеркнула, что наиболее надежной защитой от гриппа является вакцинация. Она отметила, что любой вирус сегодня приобретает глобальное распространение, а прививка обеспечит защиту от него в любой точке мира.

