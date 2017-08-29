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Россиян предупредили об опасности новой эпидемии гриппа

19:47 29.08.2017
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Ученые прогнозируют рост смертности от гриппа и осложнений после него в 2017-2018 годах. Наиболее распространенным будет вирус H1N1.

По словам замглавы НИИ гриппа по научно работе Людмилы Цыбаловой, на это указывают текущая ситуация в Южном полушарии и прошлая эпидемия. Она подчеркнула, что основная масса смертельных исходов связана именно с данным вирусом.

«Предстоящий сезон должен вызывать напряжение у всех специалистов. Возможно, будет несколько повышенное число смертельных исходов, чем в предыдущем сезоне», - цитирует ее «Интерфакс».

Группу риска традиционно попадут беременные женщины, граждане пожилого возраста, лица, страдающие болезнями легких и имеющие проблемы с сердечной сосудистой системой. Кроме того, рискую те, кто пользуется метро, поскольку воздух в тоннелях благоприятен для распространения вируса.

Собеседница агентства подчеркнула, что наиболее надежной защитой от гриппа является вакцинация. Она отметила, что любой вирус сегодня приобретает глобальное распространение, а прививка обеспечит защиту от него в любой точке мира.
 

Темы: Россия, Грипп и ОРВИ, Источники вредного воздействия на здоровье
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Комментарии читателей
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29.08.2017, 23:20
Гость: Чавес 10

А может быть сентябрь и не наступит. Тут не все ясно...
29.08.2017, 21:49
Гость: Well

Бизнес на прививках очень выгоден фарминдустрии.
Первоначально, получают небольшую прибыль на продаже вакцин, применение которых обеспечивает приток будущих пациентов.
А потом получают сверхприбыль от лечения рака и сахарного диабета.
29.08.2017, 20:37
Гость: Крутой

Я хочу всех предупредить, что скоро наступит сентябрь. Также предупреждаю, что лето заканчивается и наступает осень. Моё третье предупреждение - не расслабляйтесь, вслед за осенью наступит зима. Вот только есть один минус - никто мне не заплатит за мои предупреждения.
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