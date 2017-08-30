]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Роспотребнадзор предупредил о распространении туберкулеза на Украине

09:38 30.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости туберкулеза на территории Украины, сообщает РИА Новости.

Украина столкнулась с проблемой роста заболеваемости туберкулезом еще в 1995 году. Тогда Всемирная организация здравоохранения разработала специальную программу помощи Украине, но по данным Роспотребнадзора «особого прогресса в стабилизации ситуации не наблюдается».

Представители ведомства говорят что международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. В частности это касается Одесской и Херсонской областей, где ежегодно регистрируется более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек.

Роспотребнадзор отмечает, что с 2014 года Украина входит в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Представители Украины в свою очередь объясняли проблемы с распространением туберкулеза тем, что страна столкнулась с проблемами с закупкой и доставкой препаратов, из-за чего пациенты прерывали курс лечения.

Еще одной причиной распространения туберкулеза являются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска: бездомным, наркоманам, бывшим заключенным.

По данным ВОЗ, показатели излечения от туберкулеза на Украине остаются одними из самых низких в мире — 38 процентов. В Одессе, где распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ, этот показатель составил 43%.

Темы: Украина, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Роспотребнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2017, 14:46
маловато

так называемых комментариев.Устали.
30.08.2017, 14:02
где нас нет

"группам риска: бездомным, наркоманам, бывшим заключенным"
Надо ещё добавить хэройив АТО, вот где буйство палочки Коха.
Основу карателей составляют зэки. Скученность в землянках и окопах, отсутствие гигиены как таковой, жрут и пьют из одной посуды, переохлаждения.
Потусовавшиьсь в окопах Карательной операции, эти ребята разносят палочку Коха по всей стране, как в детской песенке: "Поделись ка палочкой своей и она к тебе не раз ещё вернётся".
Лечение тубика очень дорогое удовольствие. В Советское время это был стационар до 9 месяцев плюс санаторий 3 месяца. Усиленное питание как в стационаре так и в санатории.
Всё это современная про-европейская безвизовая Украина себе позволить не может, от слова СОВСЕМ.

Удивляюсь европейцам, так лихо дать им безвиз. Это явно надо не дружить с головой. С другой стороны, после миллиона арабов, которые занесли кое-что и похуже, чему тут удивляться.
30.08.2017, 12:55
Вместо рамок металлоискателей

рентгеновский аппарат, хотя... хотя, если на ленту багажного транспортера, тот и так просвечивает
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.