Роспотребнадзор предупредил о распространении туберкулеза на Украине

Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости туберкулеза на территории Украины, сообщает РИА Новости.

Украина столкнулась с проблемой роста заболеваемости туберкулезом еще в 1995 году. Тогда Всемирная организация здравоохранения разработала специальную программу помощи Украине, но по данным Роспотребнадзора «особого прогресса в стабилизации ситуации не наблюдается».

Представители ведомства говорят что международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. В частности это касается Одесской и Херсонской областей, где ежегодно регистрируется более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек.

Роспотребнадзор отмечает, что с 2014 года Украина входит в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно-устойчивого туберкулеза.

Представители Украины в свою очередь объясняли проблемы с распространением туберкулеза тем, что страна столкнулась с проблемами с закупкой и доставкой препаратов, из-за чего пациенты прерывали курс лечения.

Еще одной причиной распространения туберкулеза являются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска: бездомным, наркоманам, бывшим заключенным.

По данным ВОЗ, показатели излечения от туберкулеза на Украине остаются одними из самых низких в мире — 38 процентов. В Одессе, где распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ, этот показатель составил 43%.