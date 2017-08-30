Юрий Лужков решил заняться производством витаминов
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков займется производством витаминного препарата рутина, сообщает РИА Новости.
Данный препарат предназначен для укрепления кровеносных сосудов человека. На текущий момент большая часть рутина поступает в Россию из Китая, Японии и Кореи, где производится из плодов софоры.
Лужков планирует производить рутин из гречихи, выращенной на территории агрокомплекса Лужкова в Калининградской области. Сообщается, что в 2017 году для производства сырца рутина был задействован участок площадью 100 гектаров. Там выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая.
О том, когда препарат поступит в продажу, пока не сообщается.