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Юрий Лужков решил заняться производством витаминов

11:45 30.08.2017
Фото с сайта iHerb.com
Фото с сайта iHerb.com

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков займется производством витаминного препарата рутина, сообщает РИА Новости.

Данный препарат предназначен для укрепления кровеносных сосудов человека. На текущий момент большая часть рутина поступает в Россию из Китая, Японии и Кореи, где производится из плодов софоры.

Лужков планирует производить рутин из гречихи, выращенной на территории агрокомплекса Лужкова в Калининградской области. Сообщается, что в 2017 году для производства сырца рутина был задействован участок площадью 100 гектаров. Там выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая.

О том, когда препарат поступит в продажу, пока не сообщается.

Темы: Витамины и их воздействие на организм, Свойства лекарств и особенности их воздействия, Юрий Лужков
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Комментарии читателей
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30.08.2017, 15:19
Гость: Марфа-сказочница

Совсем озверел черный Абдул ,оставь старого пчёла в покое на 100 гектарах мед собирать, как и примадоне пенсии нехватат.
30.08.2017, 15:10
Гость: НАГ

А Михалыч обещал мёдом побаловать Россию. А тут какой-то рутин. Ну очень не последовательно! Неужели он и Москвой-столицей так непоследовательно руководил?
30.08.2017, 15:01
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Посмотри рекламу на ТВ, там на всех каналах тетки приличного вида постоянно жалуются на запоры и диарею. Это у них от современных геномодифицированных импортных просроченных харчишек.
Продукты с ГМО изначально планировались как еда для бедных стран Африки. Так вот, эти бедные страны еще 7 лет назад запретили ввоз генномодифицированных продуктов, видимо решили - уж лучше голодать.
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