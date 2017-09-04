Роспоотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гепатитом Е в Англии

В Великобритании зафиксирован рост числи заболевших гепатитом Е, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, согласно данным Министерства здравоохранения Англии, количество подтвержденных случаев гепатита Е возросло с 368 в 2010 году до 1266 в 2016 году. Отмечается, что в настоящее время данным вирусом инфицированы до 200 тысяч британцев.

Источником заболевания считаются продукты из свинины (ветчина, колбаса, сосиски) от голландских, датских и немецких производителей. В данных продуктах был обнаружен штамм G3-2 вируса гепатита Е. Специалисты Великобритании заявляют, что данный штамм отличается от того, который выделяется у свиней, выращенных в стране. Причинами инфицирования свиней называются нарушения общепринятых правил при выкармливании и содержании животных в некоторых странах Европы.

Пик заболеваемости гепатитом Е приходится на апрель-май и регистрируется не только в Великобритании, но и в Европе. От человека к человеку данный вирус может передаться только в случае прямого переливания крови. При этом вирус особо опасен для людей с ослабленным иммунитетом.

В связи с данной информацией Роспотребнадзор направил в территориальные подразделения указания по усилению контроля за продукцией в обороте.