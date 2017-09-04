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Роспоотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гепатитом Е в Англии

11:42 4.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В Великобритании зафиксирован рост числи заболевших гепатитом Е, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, согласно данным Министерства здравоохранения Англии, количество подтвержденных случаев гепатита Е возросло с 368 в 2010 году до 1266 в 2016 году. Отмечается, что в настоящее время данным вирусом инфицированы до 200 тысяч британцев.

Источником заболевания считаются продукты из свинины (ветчина, колбаса, сосиски) от голландских, датских и немецких производителей. В данных продуктах был обнаружен штамм G3-2 вируса гепатита Е. Специалисты Великобритании заявляют, что данный штамм отличается от того, который выделяется у свиней, выращенных в стране. Причинами инфицирования свиней называются нарушения общепринятых правил при выкармливании и содержании животных в некоторых странах Европы.

Пик заболеваемости гепатитом Е приходится на апрель-май и регистрируется не только в Великобритании, но и в Европе. От человека к человеку данный вирус может передаться только в случае прямого переливания крови. При этом вирус особо опасен для людей с ослабленным иммунитетом.

В связи с данной информацией Роспотребнадзор направил в территориальные подразделения указания по усилению контроля за продукцией в обороте.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Гепатиты: профилактика и лечение, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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04.09.2017, 12:50
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вообще надо обращать внимание на места приобретения свинины. Дело в том, что индусы едят только свинину (коровы у них священные животные), и цыгане, как производное индусов, тоже едят хрюшку. В последние годы в деревнях и селах процветает цыганское индивид. предпринимательство именно по держанию свиноферм. Сами понимаете, что чистоте и гигиене там уделяется небольшое внимание, более того в работники они берут чаще всего ворованных на улицах бомжей, пьяниц, на многих таких подворьях эти люди просто рабы и их здоровье оставляет желать лучшего. Вся дешевая свинина на базарах именно с таких подворий, справки у них покупные, качество никто не гарантирует, а разборки с ними устраивать себе дороже. Поэтому по возможности приобретайте мясо известных марок или местных мясокомбинатов, которые есть почти во всех даже небольших городах.
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