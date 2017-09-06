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«Ростелеком» предложил создать национальный регистр данных о здоровье

10:38 6.09.2017
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ПАО «Ростелеком» готов создать национальный регистр данных граждан, где будет собрана вся информация о здоровье, сообщает «Интерфакс».

По словам главы компании Михаила Осеевского, на каждом медицинском этапе возможно внедрение современных цифровых технологий: начиная от записи к врачу, сбора данных о пациенте, его анализа и хранения.

«Я думаю, со временем мы будем готовы создать национальный регистр, где каждый житель России будет иметь свое место хранения информации, начиная от даты раждения. Доступ будет возможен врачам из любой точки, чтобы обеспечить быстрое принятие решений», - рассказал он.

Важным моментом в создании подобного регистра будет обеспечение безопасности данных. В перспективе планируется обеспечить защиту не только паролем, но и биометрическими данными.

По мнению главы «Ростелекома» в ближайшем будущем из поликлиник исчезнут традиционная медицинская карта, которая будет переведена в электронную форму. Также необходимо решить вопрос создания централизованных хранилищ медицинских изображений, которые должны сконцентрировать результаты обследований.

На данный момент «Ростелеком» занимается подключением медучреждений страны к широкополосному доступу в интернет. Общий объем финансирования проекта может составить до 20 млрд рублей. В настоящее время правительство РФ выделило «Ростелекому» 5,5 млрд рублей.

Темы: Реформа здравоохранения в России, «Ростелеком», Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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06.09.2017, 14:35
Гость: Что а ну!

Память вернулась? Потом тебе звонок, ведь твой номер в базе, звонит врач-проктолог и напоминает тебе о застарелом геморрое, советует новое чудодейственное средство! Ты начинаешь говорить, что, мол, в твои 29 лет ни о каком таком заболевании и слыхом не слыхивал! А врач-проктолог напоминает о твоих недавних анализах и стращает возможной онкологией. Ты с ужасом понимаешь, что сопротивление бесполезно. НУ А ЧТО ещё делать? Потом будут звонки и письма от...... даже от погребальной конторы. Жди!!!
06.09.2017, 12:33
Гость: Трезвый

Частная фирма "Сбербанк" собирается выдавать паспорта и права,а еще более частная "Ростелеком" уже примеривает форму фсбешника.Скоро у государства останутся только функции выделения земель под кладбища да и это пока временно. Сколько прихлебателей вокруг бюджета уму непостижимо и не видно конца этому маразму.
06.09.2017, 12:27
Гость: ну а что?

Забыл дату рождения, а тут на тебе - реестр. Обратился, оплатил справочку и память вернётся.
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