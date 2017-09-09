Роспотребнадзор рассказал о тяжелой ситуации с вакцинацией на Украине

Лишь 3 процента всех детей на Украине получили необходимую вакцинацию против дифтерии, коклюша и столбняка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, охват вакцинации в отношении актуальных детских инфекций должен составлять не менее 95%. В Украине полный курс иммунизации против кори получило 30% детей, проти гепатита В - 10%, против дифтерии, коклюша и столбняка — 3%.

«На сегодняшний день это одни из самых низких показателей вакцинации населения в мире», - отмечают в Роспотребнадзоре.

В текущем году из 473 украинцев, заболевших корью, 70% были детьми или подростками, не привитыми против этой инфекции.

Причиной сложившейся ситуации стала особенности организации здравоохранения Украины, которые и привели к увеличению стоимости вакцин и их труднодоступности для населения.

В России ежегодный охват вакцинации профилактическими прививками против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, гепатита В составляет 98%.