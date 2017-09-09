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Роспотребнадзор рассказал о тяжелой ситуации с вакцинацией на Украине

11:50 9.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Лишь 3 процента всех детей на Украине получили необходимую вакцинацию против дифтерии, коклюша и столбняка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, охват вакцинации в отношении актуальных детских инфекций должен составлять не менее 95%. В Украине полный курс иммунизации против кори получило 30% детей, проти гепатита В - 10%, против дифтерии, коклюша и столбняка — 3%.

«На сегодняшний день это одни из самых низких показателей вакцинации населения в мире», - отмечают в Роспотребнадзоре.

В текущем году из 473 украинцев, заболевших корью, 70% были детьми или подростками, не привитыми против этой инфекции.

Причиной сложившейся ситуации стала особенности организации здравоохранения Украины, которые и привели к увеличению стоимости вакцин и их труднодоступности для населения.

В России ежегодный охват вакцинации профилактическими прививками против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, гепатита В составляет 98%.

Темы: Украина, Борьба с эпидемиями и инфекциями в мире, Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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09.09.2017, 16:02
Гость: Иван

Зато в РФ ежегодно всех силой как баранов или подопытных кроликов загоняют на кучу прививок, чтоб через регионы срочно отмыть лярды украденные в федеральном фонде мед. страхования.
09.09.2017, 15:47
Гость: ник

В РФ не все ладно, а что тоггда укропия??!
09.09.2017, 15:41
Гость: Лишь 3 процента всех детей на Украине

может это им и поможет выжить!Вакцины то все сплошь зарубежные.
Все комментарии (10)
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