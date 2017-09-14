В Астрахани проведут уникальную операцию по восстановлению зрения

Российские медики впервые в мире проведут уникальную офтальмологическую операцию с использованием имплантов.

Как сообщает РИА Новости, операция будет сделана в рамках конференции офтальмологов России, Прикаспийских стран и стран Причерноморья, которая пройдет в 15 и 16 сентября в Астрахани. Конференция будет посвящена инновационным технологиям в офтальмологической практике.

Всего во время конференции будут проведены шесть операций, которые будут транслироваться в режиме реального времени из операционных России и Италии. Три операции будут сделаны астраханским пациентам на базе местной «Медико-санитарной части».

Одна из операций — факоэмульсификация катаракты с имплантацией бифокальной оптической системы — будет проведена в эту пятницу впервые в мире. Автором методики является выпускник Астраханского мединститута, завкафедрой офтальмологии Пензенского института Сергей Кузнецов.

По словам медиков, данная операция позволит пациенту, который полностью утратил зрение, вернуть возможность видеть как в молодости. Импланты для операции были разработаны медиками совместно с российскими производителями из отечественных материалов.

Отмечается, что все операции будут сделаны астраханским пациентам бесплатно.