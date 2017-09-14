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В Астрахани проведут уникальную операцию по восстановлению зрения

13:31 14.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Российские медики впервые в мире проведут уникальную офтальмологическую операцию с использованием имплантов.

Как сообщает РИА Новости, операция будет сделана в рамках конференции офтальмологов России, Прикаспийских стран и стран Причерноморья, которая пройдет в 15 и 16 сентября в Астрахани. Конференция будет посвящена инновационным технологиям в офтальмологической практике.

Всего во время конференции будут проведены шесть операций, которые будут транслироваться в режиме реального времени из операционных России и Италии. Три операции будут сделаны астраханским пациентам на базе местной «Медико-санитарной части».

Одна из операций — факоэмульсификация катаракты с имплантацией бифокальной оптической системы — будет проведена в эту пятницу впервые в мире. Автором методики является выпускник Астраханского мединститута, завкафедрой офтальмологии Пензенского института Сергей Кузнецов.

По словам медиков, данная операция позволит пациенту, который полностью утратил зрение, вернуть возможность видеть как в молодости. Импланты для операции были разработаны медиками совместно с российскими производителями из отечественных материалов.

Отмечается, что все операции будут сделаны астраханским пациентам бесплатно. 

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России, Научные разработки, Развитие и проблемы хирургии
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 22:19
Здесь

любой запросто может гадость сказать. Не лучше ли порадоваться за тех, кому врачи помогут? Просто, без ехидства, и без камня за пазухой.
14.09.2017, 13:49
Хе хе...

"факоэмульсификация катаракты с имплантацией бифокальной оптической системы"
Простым языком - удаление помутневшего хрусталика и установка искусственного бифокального хрусталика.

Не совсем понятно, чего здесь инновационного. Подобные операции с подобными хрусталиками уже лет 15 как делаются. Или в России наконец то освоили производство бифокальных хрусталиков?
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