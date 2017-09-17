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В Минздраве предложили наказывать родителей за отказ прививать детей

18:41 17.09.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Глава Минздрава России Вероника Скворцова призывает не бояться вакцинации и считает, что родители, отказывающиеся вакцинировать своих детей, должны нести за это материальную ответственность.

Министр отметила, что ведомство не может прямо обязать родителей прививать детей. В связи с этим ищет иные способы воздействия на них. «Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», - заявила она в программе «Итоги недели» на НТВ.

Скворцова добавила, что ведомство будет бороться с искажением сведений о лечении тех или иных заболеваний. В качестве примера она привела корь, сделав акцент на том, что это заболевание часто сопровождается серьезными осложнениями.

«У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу… Поэтому, конечно, прививать надо», - подчеркнула министр.

По словам Скворцовой, россиянам не следует бояться прививок, поскольку качество отечественных вакцин очень высокое.
  

Темы: Россия, Вакцинация, Здоровье, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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17.09.2017, 22:31
санек

скворцова и вся ваша медицинская мафия! предложите моей семье выход.после прививки АКДС 1.5 годовалый ребенок, нормально развивавшийся, в течение месяца получил регресс в развитии и перестал говорить. теперь это неговорящий аутист, навсегда застрявший на уровне 1.5-2 лет..сломана жизнь ребенка и целого рода, жизнь семьи как в аду. идите в ж... со своими прививками.делайте их себе и своим детям.а на твой дурацкий больничный я плевал.его у меня нет.
17.09.2017, 21:22
ростовчанин

Мне 60 лет.Последние прививки делал при СССР,когда был моряком-от экзотических болезней-иначе не выпустили бы в загранку.40 лет не прививаюсь никакой заразой и никакой заразой не болею,слава БОГУ.
Даже ОРЗ или ОРВИ,как сейчас говорят.Зачем же я буду отдавать своих
деток-внуков для ослабления их природного здоровья?
17.09.2017, 20:55
А Почему

врач,сделавший прививку не несет никакой ответственности за последствия?! Отказывается подписать бумагу,что последствий от прививки не будет!Это врачей надо наказывать,что на детях делают эксперименты с прививками, да еще и деньги за это получают! Совсем совесть потеряли,одни доллАры в глазах горят!
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