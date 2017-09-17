В Минздраве предложили наказывать родителей за отказ прививать детей

Глава Минздрава России Вероника Скворцова призывает не бояться вакцинации и считает, что родители, отказывающиеся вакцинировать своих детей, должны нести за это материальную ответственность.

Министр отметила, что ведомство не может прямо обязать родителей прививать детей. В связи с этим ищет иные способы воздействия на них. «Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», - заявила она в программе «Итоги недели» на НТВ.

Скворцова добавила, что ведомство будет бороться с искажением сведений о лечении тех или иных заболеваний. В качестве примера она привела корь, сделав акцент на том, что это заболевание часто сопровождается серьезными осложнениями.

«У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу… Поэтому, конечно, прививать надо», - подчеркнула министр.

По словам Скворцовой, россиянам не следует бояться прививок, поскольку качество отечественных вакцин очень высокое.

