Роскачество нашло нарушение в 20% образцах бутилированной воды

Роскачество нашло нарушения в 20% образцов питьевой бутилированной воды без газа.

Как сообщается на сайте ведомства, всего в исследование попало 58 торговых наименований воды. Исследовались образцы воды, изготовленной в России, Армении, Грузии, Норвегии, Италии, Финляндии и Франции. Вода была проверена 98 различными методами.

По результатам проверки только товары девяти торговых марок подтвердили высокое качество, так как соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Воду высокого качества можно приобрести под торговыми марками Evian, Bon Aqua, Aquanika, Arctic, «Волжанка», «Липецкий бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро».

Скриншот с сайта roskachestvo.gov.ru

Несоответствие требованиям Роскачества были выявлены в 12 товарах, большая часть которых выпускаются отечественными производителями. Самой опасной оказалась вода «Архыз» из Карачаево-Черкесии, BioVita из Тульской области и «Эльбрус» из Кабардино-Балкарии. В них всех выявлено высокое количество микробов, что может быть вызвано не только производителем, но и нарушениями при транспортировке.

Отмечаетя, что в целом большую часть протестированной воды можно считать качественной и безопасной.