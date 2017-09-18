]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Роскачество нашло нарушение в 20% образцах бутилированной воды

12:37 18.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Роскачество нашло нарушения в 20% образцов питьевой бутилированной воды без газа.

Как сообщается на сайте ведомства, всего в исследование попало 58 торговых наименований воды. Исследовались образцы воды, изготовленной в России, Армении, Грузии, Норвегии, Италии, Финляндии и Франции. Вода была проверена 98 различными методами.

По результатам проверки только товары девяти торговых марок подтвердили высокое качество, так как соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Воду высокого качества можно приобрести под торговыми марками Evian, Bon Aqua, Aquanika, Arctic, «Волжанка», «Липецкий бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро».

Скриншот с сайта roskachestvo.gov.ru

Несоответствие требованиям Роскачества были выявлены в 12 товарах, большая часть которых выпускаются отечественными производителями. Самой опасной оказалась вода «Архыз» из Карачаево-Черкесии, BioVita из Тульской области и «Эльбрус» из Кабардино-Балкарии. В них всех выявлено высокое количество микробов, что может быть вызвано не только производителем, но и нарушениями при транспортировке.

Отмечаетя, что в целом большую часть протестированной воды можно считать качественной и безопасной.

Темы: Россия, Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Здоровье
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2017, 13:57
Трезвый

Любая жидкость в пластиковой посуде со временем (более недели) уже вступает в реакцию с компонентами тары и даже становится ядовитой.Чтобы в разы улучшить экологию и повысить здоровье людей бешеному принтеру нужно принять закон о поэтапном переходе при упаковке еды и напитков на стеклотару и бумажные ( даже х/б) кульки как это практиковалось в советское время.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.