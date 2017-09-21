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В России возросло количество страдающих ожирением людей

18:45 21.09.2017
Фото с сайта profi-forex.org
Фото с сайта profi-forex.org
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Россия приближается к США по уровню распространения ожирения среди населения. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов, передает РИА «Новости».

По его словам, в РФ данный показатель приближается к 5%. Бойцов пояснил, что его росту способствуют изменения в структуре питания граждан – они стали больше потреблять соли, насыщенных жиров и сладкой газировки.

Эксперт сделал акцент на том, что растет распространенность ожирения среди детей. В частности, в столице данный показатель увеличился вдвое по сравнению с серединой 90-х годов прошлого века. «Это значит, что к совершеннолетию они уже подойдут людьми, имеющими ожирение», - подчеркнул Бойцов.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для борьбы с ожирением необходимо создавать правильную культуру питания и сократить рекламу вредной пищи.
 

Темы: Россия, Здоровье, Источники вредного воздействия на здоровье, Ожирение и борьба с ним, Проблемы детского здоровья в России
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Комментарии читателей
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21.09.2017, 22:23
Фрол.

Да потому что стравливают народу американскую отраву Фаст-Фуда.
Пища некачественная, жирная, не понятно из каких добавок.
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Георгий Сидоров "Корни либеральной идеологии" рассказывает о древней мифологии и зачем ее уничтожали и скрывали. В мифах были упоминания о древних погибших цивилизациях(24 цивилизации), о которых не должно знать современное человечество по замыслу либералов-глобалистов. Также автор рассказывает о генетическом воздействии на белую русскую расу и о расологии, о тайной связи прошлого и настоящего с либеральным движением уничтожающих сегодня древнюю историческую мифологию.
21.09.2017, 21:32
Ура!

Отнюдь не как нищие, значит, живём:
Еще обрастаем, выходит, жирком?
Уж этого "факта" одна констатация
Не лучшая ли за ЕР агитация?
21.09.2017, 21:12
Ясен пень!

От бедности начали есть всякое американское дерьмо.
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