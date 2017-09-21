В России возросло количество страдающих ожирением людей

Россия приближается к США по уровню распространения ожирения среди населения. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов, передает РИА «Новости».

По его словам, в РФ данный показатель приближается к 5%. Бойцов пояснил, что его росту способствуют изменения в структуре питания граждан – они стали больше потреблять соли, насыщенных жиров и сладкой газировки.

Эксперт сделал акцент на том, что растет распространенность ожирения среди детей. В частности, в столице данный показатель увеличился вдвое по сравнению с серединой 90-х годов прошлого века. «Это значит, что к совершеннолетию они уже подойдут людьми, имеющими ожирение», - подчеркнул Бойцов.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что для борьбы с ожирением необходимо создавать правильную культуру питания и сократить рекламу вредной пищи.

