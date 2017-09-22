]]> ]]>
Главная Здоровье Новости

Закон о наказании за ВИЧ-диссидентство могут принять до конца года

09:18 22.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Закон об ответственности за распространение взглядов ВИЧ-диссидентства в России может быть введен уже в текущем году, сообщает РИА Новости.

Сейчас правительство и Госдума РФ разрабатывают документы, которые позволят наказывать за распространение СПИД-диссидентских материалов и представлений. Также предусмотрено увеличение ответственности родителей за отказ от лечения детей от ВИЧ-инфекции.

По словам специалистов, проблема с ВИЧ-диссидентами является довольно острой для России, и особенно подобные взгляды распространены в Уральском федеральном округе и Свердловской области. ВИЧ-диссиденты обычно сами являются носителями ВИЧ-инфекции, которые выбрали для себя способ борьбы с заболеванием путем его отрицания.

«Они не могут принять свое заболевание, считают, что у них нет такого заболевания и вообще такого заболевания не существует. Они и других людей убеждают в этом и у нас в стране каждый год отмечаются смерти, связанные со СПИД-диссидентством и среди взрослых, и среди детей», - говорят специалисты.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Профилактика и лечение ВИЧ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2017, 15:11
Гость: Ха-ха-ха!!!

Вот в чем загадка-так это что именно толкает таких людей, как Хех, на маргинальные посты , отрицающие науку , как таковую. Сколько людей не умирает в мире от ВИЧ, сколько препаратов от кардинального течения болезни не изобретают в мире , они будут талдычить свое мнение. И те, кто к сожалению поздно убедились в абсурдности этой точки зрения , уже не могут свидетельствовать в суде о преступности ВИЧ-диссидентства.
Характерно, что носители этой мракобесной, антинаучной теории имеют такие же абсурдные и общественно-политические взгляды. Прочтите в посте "открытие" века: оказывается со СПИДОМ борются, кто бы вы думали ? Правильно ... _жидомассоны! Не больше-не меньше! Если в кране нет воды...
22.09.2017, 10:16
Гость: XeX

Вот уроды. Настоящая ж-масонская мафия под контролем ВОЗ. Плевать на ваши запреты - люди все равно узнают правду о том, что "вирус ВИЧ" - абсолютный вымысел, а так называемые "тесты" на него - шарлатанство и преступление, покрываемое на самом высоком уровне мафией из представителей ВОЗ, продажных чиновников и жадных биоконцернов, через которые отмываются и распиливаются гигантские средства. Что касается "лечения" - это вообще медленное убийство человека. Если бы диссиденты-ВИЧ были не правы и их взгляды не подтверждались бы медицинской практикой - зачем их было бы запрещать? Видно, что все меньше людей покупаются на эту ВИЧ-туфту, а правильно связывают возможные проблемы иммунитета с наркотиками, хроническими инфекциями (гепатиты, туберкулез, нездоровым образом жизни и экологией.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.