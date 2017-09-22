Закон о наказании за ВИЧ-диссидентство могут принять до конца года

Закон об ответственности за распространение взглядов ВИЧ-диссидентства в России может быть введен уже в текущем году, сообщает РИА Новости.

Сейчас правительство и Госдума РФ разрабатывают документы, которые позволят наказывать за распространение СПИД-диссидентских материалов и представлений. Также предусмотрено увеличение ответственности родителей за отказ от лечения детей от ВИЧ-инфекции.

По словам специалистов, проблема с ВИЧ-диссидентами является довольно острой для России, и особенно подобные взгляды распространены в Уральском федеральном округе и Свердловской области. ВИЧ-диссиденты обычно сами являются носителями ВИЧ-инфекции, которые выбрали для себя способ борьбы с заболеванием путем его отрицания.

«Они не могут принять свое заболевание, считают, что у них нет такого заболевания и вообще такого заболевания не существует. Они и других людей убеждают в этом и у нас в стране каждый год отмечаются смерти, связанные со СПИД-диссидентством и среди взрослых, и среди детей», - говорят специалисты.