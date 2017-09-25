Робот-стоматолог провел первую самостоятельную операцию в Китае

Китайские медики рассказали об успешной операции, проведенной роботом-стоматологом без участия врачей.

Как сообщает издание South China Morning Post, робот вставил пациенту два искусственных зуба, напечатанных на 3D-принтере.

Перед проведением операции, медики задали направление и угол движений робота, а также установили параметры глубины, необходимые для того, чтобы новые зубы встали в десну максимально точно.

В отчете медиков говорится, что робот установил импланты с погрещностью 0,2-0,3 миллиметра, что полностью соответствует всем необходимым стандартам.

Как отмечают эксперты, для Китая подобная разработка очень актуальна, так как в стране не хватает квалифицированных дантистов. В стране в год устанавливается порядка миллиона имплантов, однако многим пациентам вновь приходится обращаться к стоматологу из-за хирургических ошибок.