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Робот-стоматолог провел первую самостоятельную операцию в Китае

10:45 25.09.2017
Скриншот с YouTube
Скриншот с YouTube

Китайские медики рассказали об успешной операции, проведенной роботом-стоматологом без участия врачей.

Как сообщает издание South China Morning Post, робот вставил пациенту два искусственных зуба, напечатанных на 3D-принтере.

Перед проведением операции, медики задали направление и угол движений робота, а также установили параметры глубины, необходимые для того, чтобы новые зубы встали в десну максимально точно.

В отчете медиков говорится, что робот установил импланты с погрещностью 0,2-0,3 миллиметра, что полностью соответствует всем необходимым стандартам.

Как отмечают эксперты, для Китая подобная разработка очень актуальна, так как в стране не хватает квалифицированных дантистов. В стране в год устанавливается порядка миллиона имплантов, однако многим пациентам вновь приходится обращаться к стоматологу из-за хирургических ошибок. 

Темы: Китай, Высокие технологии в мире, Новые технологии, Здоровье, Зубы и зубные заболевания, Робототехника
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Комментарии читателей
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25.09.2017, 14:15
Гость: Какие Бентли?

У вас уже последние Запорожцы сгнили! Производство автомобилей на Незалежной упало до 3,5 тыс штук в год! И ни одного корабля и самолета!

Директор Института конструкторско-технологической информатики РАН (ИКТИ РАН) Сергей Шептунов представил первого отечественного ассистирующего робота-хирурга, который является аналогом американского робота-хирурга «Да Винчи». Его стоимость составит около 600 тысяч рублей, что примерно в пять раз дешевле импортного аналога.
25.09.2017, 14:09
Гость: николя

что-то сильно смахивает не на робота, а на работу станка с ЧПУ.
шаг большой, но первый.
25.09.2017, 13:21
Гость: Кирилл.

Вы только эту новость краснопропагандону Сёмину не показывайте, у которого в его богатом экзальтированном воображении "в Китае растёт количество рабочих"!
)))
На самом деле количество роботов там растёт + количество населения.
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