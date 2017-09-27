«Бережливая поликлиника»: лечиться будем без очередей и хамства

К проекту «Бережливая поликлиника», поддержанному президентом РФ Владимиром Путиным, подключились 40 регионов страны

По данным Минздрава РФ, благодаря реализации проекта в пять раз сократилось время записи на прием и вдвое возросло время самого приема.

Сегодня в проекте «Бережливая поликлиника» участвуют 188 медицинских учреждений в 40 регионах России. Теперь их пациентам не приходится стоять часами в очередях под кабинетами специалистов, а у врачей появилось больше времени и возможностей оказывать людям качественную медицинскую помощь. Этого удалось добиться, прежде всего, за счет сокращения бумажной работы в клиниках и внедрения новых технологий.

К проекту, запущенному в ноябре 2016 года в трех российских городах - Ярославле, Калининграде и Севастополе, за 9 месяцев подключились еще 37 регионов.

Челябинск

Пилотный проект реализуется на базе восьми медицинских учреждений – трех поликлиник и пяти больниц. Сейчас в них оптимизируется работа регистратур, кабинетов неотложной помощи, работа участковых врачей, разделяются потоки пациентов. В регионе уверены, что внедрение новых технологий позволит существенно улучшить логистику, а значит, сократить очереди и увеличить пропускную способность поликлиник.

Теперь челябинцы не только к врачу приходят в строго обозначенное время, но и на разного рода исследования. В результате к 8 утра у процедурных кабинетов не толпятся по 50 человек, желающих сдать анализ крови. Участковые врачи принимают строго по записи, а все экстренные пациенты направляются к дежурному. Записаться к врачу в Челябинске можно не только через сотрудника колл-центра, но и с помощью автоответчика, и даже по Viber. Не зря в Минздраве РФ «Бережливую поликлинику» с гордостью называют проектом технологий.

Врачей максимально освободили от всей «непрофильной работы». И если раньше 60% времени на приёме уходило на «бумажные дела», то есть из 12 минут, отведенных на одного пациента, на лечение тратилось всего 3-4 минуты, то теперь это время выросло до 6-7 минут. Кстати, на повторный прием пациента записывают сразу же в кабинете врача, таким образом, разгружая регистратуру.

В дальнейшем опыт восьми челябинских клиник распространится и на другие медицинские учреждения региона. Проект находится под личным контролем губернатора области Бориса Дубровского.

Тула

Пилотный проект активно реализуется и в Тульской области. Пока в нем участвуют только две региональные поликлиники – взрослая и детская. Но до конца года подключатся еще пятнадцать. О реализации «Бережливой поликлиники» шла речь на последнем оперативном совещании под руководством губернатора области Алексея Дюмина.

В медицинских учреждениях уже заработали колл-центры, и теперь туляки по единому номеру могут записаться на прием или получить необходимую справочную информацию.

Для сокращения очередей разработан так называемый порядок маршрутизации пациентов. В результате здоровые люди, пришедшие на профосмотр, за справкой или направлением в санаторий, школу, детский сад, не пересекаются с больными. А все туляки, стоящие на диспансерном учете, записываются на прием через контактный центр. Существенно сократились очереди в регистратуры, вместе с ними раздражение и взаимные претензии.

Сейчас в регионе разрабатывается специальная компьютерная программа, исключающая пересечение рабочих смен одного врача в разных медучреждениях региона. В тестовом режиме запущен автоматический график планирования профосмот ров детей первого года жизни. В результате за одно посещение детской поликлиники ребенок имеет возможность пройти полное обследование.

Скоро все поликлиники области будут работать в едином режиме. Обучение принципам «Бережливой поликлиники» начнется в области уже в октябре. До конца года новым стандартам будут соответствовать 17 тульских поликлиник. Губернатор поручил вести в поликлиниках постоянный мониторинг и максимально учитывать мнения и пациентов, так и врачей.

В сентябре 2017 года проект стартовал еще в нескольких областях РФ.

Липецкая область

Один из таких регионов – Липецкая область. Сейчас в проекте участвуют четыре медицинских учреждения: две поликлиники в областном центре и две в Ельце. Из бюджета региона на воплощение пилотного проекта в жизнь выделено 2 млн рублей. В дальнейшем к «Бережливой поликлинике», как отметил на совещании губернатор области Олег Королев, подключатся и другие медучреждения региона.

В детской поликлинике Ельца уже создан колл-центр, в результате чего, считают в области, удастся развести очереди их больных и здоровых пациентов и в разы сократить очереди в регистратуру. Перемены, как сообщает администрация области, жители региона почувствуют уже в октябре 2017 года.

Камчатский край

Еще один новый регион проекта – Камчатка. Здесь «Бережливая поликлиника» будет внедряться в три этапа. Сейчас, на первом этапе, ведется подготовительная работа, организуется работа колл-центров, идет обучение специалистов. Так, например, курсы для регистраторов откроют на базе Камчатского медицинского колледжа. Но уже сейчас регистратуры с электронной очередью оборудованы в двух медуреждениях Петропавловска-Камчатского.

С 1 октября электронная система управления очередью заработает в детской поликлинике. Согласно планам краевого Минздрава, после отладки работы колл-центров время записи к врачам сократиться в пять раз. До конца года, планируют камчатские медики, удастся и развести потоки пациентов. До конца 2018 года в регионе собираются реорганизовать и реконструировать все регистратуры поликлиник.

В сентябре к проекту также подключились Владимирская область и Ижевск.

Отметим, что согласно планам Минздрава, в 2019 году в проекте будут участвовать не менее 350 медицинских организаций, в 2020 – около тысячи, а к 2022 году «бережливыми» станут не менее 4000 российских поликлиник.