Профессор Радзинский: Здоровый образ жизни и есть подготовка к беременности

Ожирение — серьезная проблема, которая приобрела общенациональный характер

Его широкое распространение связано с низкой культурой питания, нездоровым и малоподвижным образом жизни и плохой экологией в городах.

К такому выводу пришел в своем докладе «Актуальная ситуация в России. Ожирение — XXI века» заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Виктор Евсеевич Радзинский. С ним мы поговорим о рисках, связанных с ожирением, о его влиянии на здоровье, в частности, репродуктивное, и о том, когда и как готовиться к беременности и материнству.

- Как ожирение влияет на репродуктивную функцию и вообще на здоровье? Какие опасности таит (диабет, анемия, гипертония)?

- Ожирение — серьезное хроническое заболевание, которое связано с рядом различных осложнений, в том числе и репродуктивного характера. Оно может негативно сказаться на зачатии, поскольку в жировой клетчатке активно вырабатывается женский половой гормон (эстроген).

В нем самом ничего плохого нет, но если из-за лишнего веса его становится слишком много, то это мешает овуляции — выходу яйцеклетки из яичника — и таким образом зачатию.

Также у подавляющего большинства женщин с индексом массы тела более 30 повышен гликированный гемоглобин — показатель, отражающий среднее содержание сахара в крови за долгое время, из-за чего во всем мире растет количество пациенток с гестационным диабетом (диабетом, выявляемым только во время беременности).

Не стоит забывать и о синдроме поликистозных яичников, который в 50% случаев – доказанная причина репродуктивной дисфункции и практически всегда коррелирует с ожирением. Кроме того, ожирение женщины потенциально опасно и для самого ребенка: чрезмерный перенос глюкозы от матери к плоду может стать причиной макросомии, то есть рождения ребенка весом более 4 килограмм. Еще один серьезный фактор риска для ребенка — анемия у матери, поскольку жировая ткань препятствует всасыванию соединений железа.

- Какова статистика страдающих ожирением в России?

- По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», за последние годы ожирение среди мужчин выросло с 9 до 37 процентов, а среди женщин – с 20 до 31 процента. Вместе с тем растет и детское ожирение: сегодня его диагностируют у 5–8% школьников, тогда как в 90-е годы этот показатель не превышал 2–3%.

Сегодня каждый третий россиянин имеет проблемы с лишним весом — с такими показателями Россия входит в двадцатку стран с самым высоким уровнем заболевания. Этот процесс связан с низкой культурой питания населения, нездоровым и малоподвижным образом жизни и плохой экологией в городах.

В целом ожирение в России настолько распространено, что из заболевания становится вариантом нормы: многие врачи даже не диагностируют его у женщин весом более 90 килограмм, хотя беспокоиться стоит начинать гораздо раньше.

Виктор Евсеевич Радзинский

- Как подготовиться к беременности? Когда, что нужно делать, а что исключить?

- В идеале, конечно, подготовка к беременности должна идти всю жизнь — здоровый образ жизни и есть та самая подготовка. Но на практике это далеко не всегда возможно, поэтому планирование лучше всего начинать хотя бы за три месяца.

Здесь нет ничего сложного: отказ от алкоголя и курения, стабилизация массы тела — необходимо достичь возрастной нормы, — умеренные физические нагрузки, правильное питание, базовое медицинское обследование (гинеколог, терапевт, стоматолог, ЛОР), дотация фолатов, полноценный сон.

Прививки при необходимости надо делать тоже заранее: вакцинацию от краснухи, кори, ветряной оспы, гепатита В и полиомиелита желательно делать хотя бы за два месяца до зачатия, а лучше раньше.

Очень часто, стремясь предусмотреть все возможные риски, женщина чересчур увлекается медицинскими обследованиями — проходит десятки процедур и манипуляций, сдает множество дорогостоящих анализов, без конца ходит по врачам. На самом деле, если у будущей мамы регулярный менструальный цикл, хороший мазок, нет никаких жалоб на здоровье, гемоглобин и давление в норме – скорее всего, дополнительные анализы и медицинские исследования нет необходимости.

Разумеется, если есть какие-либо факторы риска (возраст родителей, наличие в анамнезе у женщины замершей беременности или выкидышей, какие-то генетические заболевания, которые передаются по наследству), то рекомендуется расширенная прегравидарная подготовка.

- Нужно ли принимать витамины на этапе планирования беременности?

- У каждой женщины свой витаминный статус, и определить его визуально нельзя, точно так же как нельзя всем подряд женщинам назначать одинаковое количество железа или витамина D, например. Поэтому дотация витаминов назначается специалистом индивидуально.

Доказательной базой во всем мире обладает прием фолиевой кислоты на этапе планирования беременности. Фолиевая кислота (витамин В9) участвует в формировании нервной трубки плода — это то, из чего позже будет развиваться головной и спинной мозг ребенка.

Недостаток фолиевой кислоты опасен появлением дефектов нервной трубки, а это, в свою очередь, чревато врожденными пороками развития —гидроцефалией, анэнцефалией (отсутствием головного мозга), задержкой умственного и физического развития и др. Нервная трубка начинает формироваться очень рано — в первые же дни после беременности, поэтому так важно, чтобы на момент зачатия организм был обеспечен защитным уровнем фолатов в эритроцитах. Достичь этого можно с помощью заблаговременной дотации фолиевой кислоты.

Практически всем женщинам подходит дозировка 800 мкг в день — она позволяет достичь необходимого уровня фолатов за 4 недели и, согласно европейским исследованиям, в сочетании с другими витаминами группы В, С и PP на 92% снижает риски развития дефектов нервной трубки.

- А как быть с лекарствами?

- С лекарствами стоит быть осторожнее — принимать, разумеется, те, что относятся к разрешенным во время беременности, поскольку вероятность их токсического действия минимальна. Какие-то специальные препараты назначает исключительно врач — здесь не должно быть никакого самолечения.

Вообще, в каждом конкретном случае лучше всего обратиться к врачу, который примет решение — есть ряд медикаментов, способных влиять на геном будущего ребенка, и женщина может просто не подозревать об опасности.

- Как родить здорового ребёнка? Как питаться до и во время беременности? Можно ли заниматься фитнесом?

- Универсального рецепта, который на 100% гарантирует рождение здорового ребенка, к сожалению, нет, но постараться максимально обезопасить будущего малыша может каждая женщина. Наиболее эффективным инструментом считается прегравидарная подготовка, о которой мы уже говорили — достижение возрастной нормы веса, посещение основных врачей, отказ от вредных привычек, дотация фолатов.

Что касается питания, то оно должно быть низкоуглеводным, при этом богатым белком: полезно включить в рацион нежирные молочные продукты, мясо птицы, рыбу, несколько несладких фруктов или 500 грамм ягод в день, цельнозерновой хлеб, овощи, орехи.

Также рекомендуется исключить экзотические, острые и слишком жирные блюда, а также не увлекаться фастфудом, мучными и сладкими изделиями, крепким кофе и чаем.

Заниматься спортом также никто не запрещает — это распространенный миф, будто беременным противопоказаны физические нагрузки. Конечно, от изнурительных, выматывающих и тяжелых тренировок стоит отказаться, но занятия, направленные на укрепление мышц живота — очень полезны. Будущим мамам прекрасно подойдут йога, плавание, аквааэробика, скандинавская ходьба, танцы.

- Чем опасна макросомия (крупноплодность) и как её избежать? Есть ли статистика по рождаемости крупных детей?

- Макросомия опасна рядом осложнений в родах — это могут быть переломы ключиц, асфиксия, гематомы, паралич диафрагмального нерва у новорожденного, нарушение сократительной способности матки у женщины, что объясняется размерами ребенка. Кроме того, макросомия увеличивает риск развития ожирения и сахарного диабета у ребенка в будущем.

По статистике, с 1990 по 2014 годы распространенность ожирения у детей в возрасте до 5 лет выросла с 4,8% до 6,1% (с 31 миллиона до 41 миллиона человек), а в развивающихся странах этот показатель и вовсе удвоился: с 7,5 миллионов до 15,5 миллионов.

Снизить риск развития макросомии, которую чаще всего вызывает чрезмерный перенос глюкозы от матери к плоду, можно правильным питанием: не есть много сладостей, выпечки, мучного и жирного и быть осторожнее с фруктами, которыми раньше традиционно стремились накормить беременных — из-за относительно высокого содержания углеводов.