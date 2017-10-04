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Жириновский предложил давать выходной день за вакцинацию от гриппа

13:42 4.10.2017
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU
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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил давать россиянам дополнительный выходной за прививку от гриппа, пишут РИА Новости.

По его словам, важно не только пропагандировать пользу вакцинации, но и предложить всем жителям России выходной день, в том числе школьникам и студентам. За прививку дошкольнику, депутат предложил давать выходной день одному из его родителей.

Жириновский считает, что данная мера может стать дополнительным стимулом для похода за прививкой. В свою очередь интересы работодателя также будут соблюдены, так как работник пропустит один день для проведения прививки вместо недель в случае болезни.

Жириновский отметил, что одним из первых сделал прививку от гриппа и настоятельно рекомендовал всем сотрудникам и депутатам ЛДПР в максимально короткие сроки пройти профилактическую вакцинации.

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Вакцинация, Грипп и ОРВИ, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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04.10.2017, 18:06
Гость: Что

взять со скомороха.
04.10.2017, 17:51
Гость: лучше б пил

А говоришь, трезвый. Опять пресловутая колбаса. Закусывай уже чем-нибудь другим. Тем более еду депутатов признали плохой) Зачем тебе она?
04.10.2017, 17:50
Гость: в Госдуму с пометкой СРОЧНО!

Дайте уже Жириновскому выходной... пожизненный.
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