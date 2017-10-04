Жириновский предложил давать выходной день за вакцинацию от гриппа

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил давать россиянам дополнительный выходной за прививку от гриппа, пишут РИА Новости.

По его словам, важно не только пропагандировать пользу вакцинации, но и предложить всем жителям России выходной день, в том числе школьникам и студентам. За прививку дошкольнику, депутат предложил давать выходной день одному из его родителей.

Жириновский считает, что данная мера может стать дополнительным стимулом для похода за прививкой. В свою очередь интересы работодателя также будут соблюдены, так как работник пропустит один день для проведения прививки вместо недель в случае болезни.

Жириновский отметил, что одним из первых сделал прививку от гриппа и настоятельно рекомендовал всем сотрудникам и депутатам ЛДПР в максимально короткие сроки пройти профилактическую вакцинации.