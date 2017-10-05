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В Москве протестируют софинансирование услуг ОМС гражданами

10:34 5.10.2017
Фото с сайта chelny-week.ru
Фото с сайта chelny-week.ru
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Страховые компании вернулись к идее софинансирования гражданами медицинских услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что речь идет о переходе на так называемые «лимитированные гарантии», когда бесплатно начавшееся лечение может закончится платно, или о выделении некоторых медицинских услуг из списка бесплатных.

Предполагается, что пилотным регионом, где может быть опробована новая система, станет Москва, так как для проведения эксперимента требуется крупный регион с развитой сетью медицинских учреждений.

Издание напоминает, что подобный эксперимент проводился Минздравом год назад. Тогда в пяти регионах — Тюменской, Кировской, Белгородской, Липецкой областях и Татарстане — гражданам предлагалось приобрести к обычным ОМС дополнительный полис и получить по нему услуги, не предусмотренные системой бесплатной медпомощи. Однако было куплено всего несколько сотен полюсов ОМС+.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Страхование и страховые компании в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.10.2017, 15:54
Гость: Евреи

Как дохтур-дохтуру:сочувствуем.Это же ненормально!Слава Яхве у нас давно научились с этим бороться!
Уменьшим,оптимизируем,модернизируем,наноусилим.Квалификация есть,есть успехи,привлечем инвесторов,если нехватка!
Ребе всегда наготове с ножницами,серпом,пилкой,дрелью и катаной!Есть специальный обеззараживающий кошерный проверенный правоверный бар-мицва!
Считать просто надо честно!
И мы это можем!
И полюбасу соглашению сторон-МОГЕМ,как всегда и считали!
Любой капприз за ваши шекели!Любой откат при стрельбе настилом!Ведь настил-настилу рознь,а мы,почитай три тыщи лет в пизьнессе!
Теперь это и ваши проблемы!Наш пизьнесс-ваши проблемы!Ваши шекели-наши!
И не подумайте худое-будете здоровым и толстым!
05.10.2017, 13:20
Гость: Скажите,

к у вас рейтинг?
- 40 сантиметров...
05.10.2017, 13:19
Гость: Начало

очередной "обираловки".
Софинансирование пенсий мы уже проходили. Обделались по самые уши.
Теперь решили "липку ободрать" с другой стороны.
Самое ужасное, что народ, который с каждым годом обдирают все больше - молчит.
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