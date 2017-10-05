В Москве протестируют софинансирование услуг ОМС гражданами

Страховые компании вернулись к идее софинансирования гражданами медицинских услуг в рамках полиса обязательного медицинского страхования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что речь идет о переходе на так называемые «лимитированные гарантии», когда бесплатно начавшееся лечение может закончится платно, или о выделении некоторых медицинских услуг из списка бесплатных.

Предполагается, что пилотным регионом, где может быть опробована новая система, станет Москва, так как для проведения эксперимента требуется крупный регион с развитой сетью медицинских учреждений.

Издание напоминает, что подобный эксперимент проводился Минздравом год назад. Тогда в пяти регионах — Тюменской, Кировской, Белгородской, Липецкой областях и Татарстане — гражданам предлагалось приобрести к обычным ОМС дополнительный полис и получить по нему услуги, не предусмотренные системой бесплатной медпомощи. Однако было куплено всего несколько сотен полюсов ОМС+.