В меде обнаружены вещества, опасные для людей

Швейцарские ученые обнаружили в меде потенциально опасные вещества, которые могут навредить пчелам и несут потенциальную угрозу для людей. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science.

Ученые протестировали 198 образцов меда с каждого континента, кроме Антарктики, на содержание пестицидов. В ходе анализа они обнаружили, что в 75% образцов содержится минимум один вид неоникотиноида (класс инвектицидов). Более двух пятых образцов содержали два или более видов этого химиката, 10% - четыре или пять.

Ученые называют полученные результаты тревожными и рекомендуют воспринимать их как реальную угрозу для окружающей среды. Они отмечают, что в большинстве случаев содержание пестицидов в меде не превышало уровень, при котором потребление данного продукта становится опасным для людей. Однако были обнаружены и исключения, в частности в образцах меда из Германии и Польши.

Несмотря на невысокий уровень пестицид в меде, предсказать последствия их долгоиграющего воздействия на организм человека трудно. «Если говорить об острой токсичности, то это точно не убьет и вряд ли нанесет какой-либо ощутимый вред. Но мы не знаем, есть ли какие-то долгоиграющие, хронические эффекты от пожизненного доступа коктейля из этих или каких-либо других пестицидов к нашему меду и другой еде», - отмечают они.

Неоникотиноиды — нейроактивные химические вещества, которые используют для защиты урожая от насекомых. К пчелам они попадают через нектар и пыльцу. Ученые считают, что защитить пчел от воздействия вредных веществ сможет только полный запрет на применение пестицидов.