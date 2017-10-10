В Москве на 83-м году скончался целитель Аллан Чумак

В Москве на 83-м году жизни скончался популярный в 90-е годы прошлого столетия целитель Аллан Чумак. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» - написал Гордон.

В конце 80-х — начале 90-х годов Чумак являлся одним из самых известных целителей в России. Он проводил телевизионные сеансы, во время которых якобы «заряжал» воду и другие субстанции. Эти телепрограммы собирали перед экранами миллионную аудиторию, при этом Чумак ничего не говорил, а только шевелил губами.

Позже деятельность подобных целителей была регламентирована приказом Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения. В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, но набрал чуть более 3 процентов голосов изберателей.