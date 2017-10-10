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В Москве на 83-м году скончался целитель Аллан Чумак

10:51 10.10.2017
Аллан Чумак. Фото с сайта allanchumak.ru
Аллан Чумак. Фото с сайта allanchumak.ru

В Москве на 83-м году жизни скончался популярный в 90-е годы прошлого столетия целитель Аллан Чумак. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» - написал Гордон.

В конце 80-х — начале 90-х годов Чумак являлся одним из самых известных целителей в России. Он проводил телевизионные сеансы, во время которых якобы «заряжал» воду и другие субстанции. Эти телепрограммы собирали перед экранами миллионную аудиторию, при этом Чумак ничего не говорил, а только шевелил губами.

Позже деятельность подобных целителей была регламентирована приказом Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения. В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, но набрал чуть более 3 процентов голосов изберателей.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Болезни и их лечение, Здоровье
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 13:07
Гость: Вау

Так это вы с погодой мутите. А какую погодку организуете на похороны почившего чудака на букву "м"? Заказы на погоду принимаете или как?
10.10.2017, 13:01
Гость: А чё?

А напевали ему голоса разведчиков и контрразведчиков из КГБ? Они ведь умеют доводить до нужных ушей информацию. Вначале всем пели в уши про свою веру в КПСС, а потом дружно по велению вашобкома поменяли веру и стали истово бить поклоны каждому кресту, клянясь мамой, что они с рождения были верующими. Хорошо, если ориентацию не поменяли, хотя при такой прыти и умении переобуваться в воздухе, тут бабка на двое гадала.
10.10.2017, 12:48
Гость: Анатоль

Дело в том, что сеансы Чумака в основном связаны с умением излучать ультразвук. Как это делают дельфины. Вопрос стоит в силе излучения и умением им управлять. Этим даром в большей степени обладала Кулагина. Но как только был обнаружен реальный источник полевого излучения, он перешел из области магии и фантастики в область науки и стал объектом изучения. Работы были засекречены. Оказалось, что волны ультразвука можно модулировать и передавать информацию и управлять ею. Поскольку такая информация способна воздействовать на поведение людей, то изменяя частоту и накладывая определенную модуляцию, можно изменять поведение, лечить или наоборот вызывать болезни. Одно время мне удавалось разгонять облака. Должно быть определенное состояние организма и немного знания как малые воздействия могут управлять большими процессами, находящимися в неопределенном состоянии.
Светлая память неукротимому энтузиасту.
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