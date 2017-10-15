В Латвии создано новое лекарство для лечения алкоголизма

В Латвии разработан новый препарат для лечения алкоголизма, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на местные СМИ.

Лекарство разрабатывалось учеными Латвийского института органического синтеза совместно с создателем мельдония Иварсом Кальвиньшем. В отличие от уже существующих препаратов, новое лекарство не вызывает отвращение к алкоголю, а заменяет его.

Сообщается, что принцип действия препарата основан на стимулировании так называемого гормона счастья — серотонина. Алкоголь также стимулирует его синтез, но искусственным способом, а будучи наркотиком, он приводит к появлению дополнительных рецепторов, что и побуждает человека увеличивать дозу алкоголя.

Новое средство не вызывает образование дополнительных рецепторов, и кроме того, снижает количество приобретенных «лишних». Препарат уже получил положительные отзывы наркологов. Отмечается, что у пациентов, принимающих препарат, снизилась зависимость.

Однако ученые не утверждают, что создали панацею от алкоголизма. Новый препарат скорее можно назвать неким «вспомогательным средством», так как лечение алкоголизма зависит в первую очередь от силы воли и желания избавиться от зависимости.