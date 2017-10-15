Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке гепатита А в Европе, пишет РИА Новости.

По данным Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями, 20 стран региона уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А за последние 16 месяцев.

Вспышка заболевания зафиксирована в Австрии, Англии, Бельгии, Голландии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Мальте, Норвегии, Португалии Словении, Увеции, Уэльсе, Финляндии, Франции и Эстонии. Отмечается, что Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, но согласно эпидемиологическому скринингу, в стране зафиксировано 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано среди мужчин, имевших гомосексуальные связи.

Специалисты считают, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем ожидается ее усиление. Эффективной профилактической мерой является вакцинация, однако сообщается, что запасов вакцины против гепатита А в ряде стран Европы не хватает.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.