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Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

13:00 15.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке гепатита А в Европе, пишет РИА Новости.

По данным Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями, 20 стран региона уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А за последние 16 месяцев.

Вспышка заболевания зафиксирована в Австрии, Англии, Бельгии, Голландии, Дании, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Мальте, Норвегии, Португалии Словении, Увеции, Уэльсе, Финляндии, Франции и Эстонии. Отмечается, что Польша не уведомила о количестве заболевших в 2017 году, но согласно эпидемиологическому скринингу, в стране зафиксировано 1426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано среди мужчин, имевших гомосексуальные связи.

Специалисты считают, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем ожидается ее усиление. Эффективной профилактической мерой является вакцинация, однако сообщается, что запасов вакцины против гепатита А в ряде стран Европы не хватает.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Темы: Европа, Гепатиты: профилактика и лечение, Здоровье, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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15.10.2017, 21:08
Гость: Бывший

Хоть бы статистику что ли привели какую, для правдоподобности. Или эта ложь будет легко опровергнута?
15.10.2017, 21:06
Гость: Бывший

Если бы Вы писали из России, то знали бы, что:
По данным Роспотребнадзора, в 2012-2016 годах медосвидетельствование прошли более 9,8 млн иностранных граждан. Выявлено более 37 тыс. больных инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфицированных — 9284 (25%), больных туберкулезом — 12 786 (34,5%), носителей инфекций, передающихся половым путем, — 15 002 (40,5%). Сотрудники Роспотребнадзора за этот период приняли 15,5 тыс. решений о нежелательности пребывания таких граждан в России, 37% из них — в связи с наличием ВИЧ-инфекции.
Так что Ваш приём инфо-войны "сам дуpaк" не сработал.
15.10.2017, 20:23
Гость: Так им и надо!

Там от приезжих негров, азиатов и арабов скоро и проказа появится, и чёрная оспа, и тиф, и чума!
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