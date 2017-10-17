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Минздрав поддержал запрет на курение около подъездов жилых домов

09:37 17.10.2017
Курение запрещено © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство здравоохранения сформировало проект положительного отзыва правительства на поправки в статью 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Сенаторы ранее предложили запретить курение в лифтах, помещениях общего пользования и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 м от входа в подъезды многоквартирных домов.

Отзыв министерства направлен на согласование в Минстрой, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор 29 сентября за подписью замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова, пишут «Известия».

Из документа следует, что законопроект соответствует положениям Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Минздрав подчеркнул в проекте отзыва, что предлагаемая редакция проекта сенаторов нуждается в конкретизации в части указания, на какие именно помещения общего пользования распространяется действие проектируемой нормы. 

Законопроект был внесен парламентариями Совета Федерации в Госдуму 29 июня, дата первого чтения еще не назначена. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения, его направили в комитет по охране здоровья. В комитете еще не сформировали на документ своего отзыва.

Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, сказано в пояснительной записке к законопроекту. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, считают в Совете Федерации. 

Темы: Борьба с курением в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 14:20
Гость: правильное,

но труднореализуемое решение
17.10.2017, 12:32
Гость: Trofym

Конечно же, курить плохо...
Но я бы предложил в первую очередь стерилизовать тех, кто высказывает безапелляционно своё мнение, не учитывая никакие нюансы...
17.10.2017, 12:05
Гость: Андрей Хабаровский

Очередной сеанс осеннего обострения.В стране решены уже все проблемы.Осталось только разобраться с курильщиками табака.Вот только интересно,что курят в минздраве и госдуре?
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