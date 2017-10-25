За последние девять лет смертность от инсульта в России снизилась на 45%, сообщает RT со ссылкой на представителей Минздрава РФ.

По данным ведомства, на 2016 год смертность от инсульта составила 123 случая на 100 тысяч человек. Отмечается, что ежегодно в ходе диспансеризации болезни системы кровообращения выявляются примерно у 25 процентов граждан, при этом впервые выявленные сердечно-сосудистые заболевания встречаются у 4% обследованных.

В группу риска входят люди старше трудоспособного возраста — женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Также в группу риска попадают курильщики, гипертоники, диабетики, люди с генетической предрасположенностью, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Инсульт — одна из основных причин смертей в России после инфаркта миокарда. Однако, если сделать операцию в первые шесть часов после инсульта, можно избежать серьезных последствий. Смертность снижается благодаря современной службы экстренной специализированной медицинской помощи, в которую входят более 590 сосудистых центров, а также благодаря ранней диагностике.

Однако, по словам медиков, несмотря на то, что смертность от инсульта снижается, число случаев заболевания наоборот, медленно растет. В России ежегодно этот показатель составляет от 200 до 500 случаев на 100 тысяч населения.