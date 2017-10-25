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Смертность от инсульта в России снизилась на 45%

10:43 25.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

За последние девять лет смертность от инсульта в России снизилась на 45%, сообщает RT со ссылкой на представителей Минздрава РФ.

По данным ведомства, на 2016 год смертность от инсульта составила 123 случая на 100 тысяч человек. Отмечается, что ежегодно в ходе диспансеризации болезни системы кровообращения выявляются примерно у 25 процентов граждан, при этом впервые выявленные сердечно-сосудистые заболевания встречаются у 4% обследованных.

В группу риска входят люди старше трудоспособного возраста — женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Также в группу риска попадают курильщики, гипертоники, диабетики, люди с генетической предрасположенностью, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Инсульт — одна из основных причин смертей в России после инфаркта миокарда. Однако, если сделать операцию в первые шесть часов после инсульта, можно избежать серьезных последствий. Смертность снижается благодаря современной службы экстренной специализированной медицинской помощи, в которую входят более 590 сосудистых центров, а также благодаря ранней диагностике.

Однако, по словам медиков, несмотря на то, что смертность от инсульта снижается, число случаев заболевания наоборот, медленно растет. В России ежегодно этот показатель составляет от 200 до 500 случаев на 100 тысяч населения.

Темы: Здоровье, Инсульт и его профилактика, Советы здоровым и больным
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Комментарии читателей
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25.10.2017, 15:39
Гость: Гость

Ой, а я даже могу рассказать, каким образом это происходит. Просто надо почаще ставить диагноз "инсульт". Голова закружилась? Инсульт! Память как-то быстро снижается? Инсульт! Нога плохо слушается (после суток сидения за компьютером)? Тоже инсульт. Ну и что что прошло в течение часа - все равно инсульт! Особенно это удобно делать там и тогда, когда невозможно своевременное проведение КТ или МРТ головного мозга - потому что эти исследования обычно позволяют исключить липовый инсульт. А так очень удобно: от липовых инсультов-то не умирают. О как медицина-то в России продвинулась!
Это все примерно как с гриппом: так как врачам дано четкое распоряжение, какой грипп можно диагностировать, а где писать просто "ОРЗ", то статистика по гриппу всегда будет такая, как надо.
25.10.2017, 15:15
Гость: Евгений В

Автор не указан, как и источник информации, только ссылка на Министерство захоронения, очередная липа, как и все рейтинги.
25.10.2017, 14:57
Гость: Карапуз

Свистеть-не мешки ворочать.Только кто же в этот свист поверит,вообще народ за баранов держат.
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