Дело врачей-вредителей

Прибыль - вот главное мерило работы медицины и фармакологов США и остального мира. Против денег здоровье бессильно

Согласно данным ЦРУ США на 2017 год, смертность на Украине составляет 139,80 человек на сто родившихся. Вперёд Украина пропустила своих соратников по ЕС и НАТО - Болгарию, Литву, Латвию, Венгрию, Словению, Сербию. Да, ещё и Монако.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Тут, братья украинцы, нужно вспомнить, что Сталин умер более 60 лет назад, а СССР кануло в лету более 25 лет тому...

Поэтому некоторые печальные дела, сегодня связанные с Украиной, тяжело объяснить. Не коррупция всё-таки! Тяжкое наследие сталинской империи.

Давайте же посмотрим, читатели, какие делишки произошли в стране после широкой, победной поступи достоинства майдана.

Поражает ярость борьбы с прошлым. А именно с пережитками запрещённой ныне бесплатной медицины.

Главный этап скорбного пути:

После победы революции достоинства НИ РАЗУ министром здравоохранения Украины не назначался рождённый в Украине! То грузин, то не менее красивая внучка славных бандеровцев.

И все стремились медицину сделать платной, презирая ст.49-ю Конституции Украины. Или по-украински читать не умели?

Единственное их объяснение - в США медицина платная, поэтому хотим как в США! Хотя по данным ВОЗ, США занимают 44-е место в мире по эффективности системы здравоохранения. Белоруссия - 42-е.

Поэтому и бросим взгляд на кузницу украинского прогресса и счастья, на Соединенные Государства Америки! На Старших братьев! Откуда и имеем то, что сегодня имеем.

То есть двух министров здравоохранения Украины и их реформы.

Итак, США!

Не будем утомлять читателя рассказами о шести удачных пересадках сердца некоему Рокфеллеру, о дивных пластических операциях грудей, даже о переделке женщин в мужчин не будем, просто поговорим на тему цифр и фактов.

Страна, откуда привалило украинцам счастье: бусы и бочки печенья с ящиками варенья. Реформы и министры!

Затронем кое-какие передовые медицинские вопросы о том о сем, ну, там, о неврастении, о нарушенном равновесии, об упадке сил и о причинах этих явлений в цитадели мировой демократии и любви к человеку - в США!!!!

Мировые продажи лекарств превышают триллион долларов.

На США приходится почти треть мировых затрат на покупку лекарств – на таблетки американцы ежегодно тратят больше 300 миллиардов долларов.

По данным исследовательской компании IMS Health, в Соединенных Штатах при населении 320 миллионов человек ежегодно выписывается 250 миллионов рецептов на антидепрессанты и опиоидные болеутоляющие.

За год от передозировки болеутоляющих умирает 15 тысяч американцев – больше чем от героина и кокаина вместе взятых.

Каждый год в США регистрируется 1,7 миллиона травм, связанных с передозировкой или побочными эффектами лекарств.

Каждый год в Соединенных Штатах из-за выписанных врачами таблеток умирает от 100 до 200 тысяч человек. Это больше, чем погибает в автомобильных катастрофах.

И вообще опасная это вещь, медицина в демократическом мире. Хоть она и расскажет, что такое рак и в каком боку у населения почки, и для какой цели природа пристроила человеку селезенку, и почему, в сущности, этот запутанный и даже отчасти мизерный орган называется этим довольно-таки легкомысленным названием, заметно снижающим человеческую природу в ее обычном величии.

Например, в 2001 году фатальные реакции на лекарства, ошибки врачей, необоснованные хирургические вмешательства явились причиной смерти рекордных 783 936 человек, что заставило биохимика Уолтера Ласта говорить о том, что наиболее опасной болезнью в Соединенных Штатах в настоящее время является сама медицинская система.

Статистические данные показывают, что как только врачи бастуют, смертность в том регионе заметно снижается.

В 1976 году в дни массовых забастовок врачей смертность в колумбийской столице Боготе упала на 35%, а в Лос-Анджелесе на 18%. В Израиле в 1973 году во время забастовки смертность сократилась наполовину. Столь низкий уровень смертности отмечался в Израиле только однажды, двадцатью годами раньше, и тоже во время забастовки врачей. После забастовок смертность, конечно же, повышается....

Так что, извольте, интересный рассказ, из которого вы увидите, на что любовь к Бандере и специфическая внешность могут толкнуть не старую еще женщину.

Одним словом, это рассказ насчет того, как однажды через исследования американской системы здравоохранения, окончательно выяснилось, что всякая демократия, всякая идеалистика, разная неземная любовь к родине и так далее и тому подобное есть форменная брехня и белиберда, опасные для народа Украины.

Когда человек болен или при смерти, он не подвергает сомнению цену препарата, предлагаемого ему для помощи.

Слушайте, братья, куда идем! И откуда растут ноги.

В 1953 году было заслушано громкое и совсем неизвестное дело «врачей-вредителей».

Нет-нет, спокойствие, Сталин и Кремль здесь ни при чём.

Слушание было в Конгрессе США, когда выяснилось, что пищевая промышленность США десятилетиями и в массовом порядке использует 842 химических вещества, безопасность которых никем и никогда не проверялась.

Бенедикт Фицджеральд - специальный уполномоченный Комитета Внутренней и Внешней Торговли Сената - провёл исследование положения дел в области фармакологии и медицинской политики в Соединенных Штатах, и заявил:

"...есть причина полагать, что Американская Медицинская Ассоциация вела себя поспешно, капризно, произвольно и откровенно нечестно. За спиной этого и повсюду вокруг - самое невообразимое скопление коррупционных претендентов, интриг, эгоизма, ревности, преград и заговоров, с которым мне когда-либо доводилось сталкиваться."

На следующий день после выступления он был уволен. Демократия... .

А вы знаете, кто стал первопроходцем медицинской мафии и первым миллиардером в этом прибыльном, но чертовски человеконенавистническом бизнесе?

Правильно, Рокфеллер! Это в США!

А в Европе - "М.А. Ротшильд, официальный придворный торговый агент Его Высочества принца Уильяма Гессенского"! Так было написано на вывеске Маейра Амшеля Байера, который 21 сентября 1769 года основал торговый дом "Байер".

40 миллионов долларов заплатила Великобритания за использование 16 800 гессенских солдат во время Американской революции. Так в Америку попал предок Рокфеллеров, гессенский наёмник Роггенфелдер, что по-немецки означает ржаное поле.

Ну и появились миллиардеры в США. Начавшие с медицины. Начал отец основателя династии, ставшей синонимом слова миллиардер. Уильям Аверай Рокфеллер.

В штате Нью-Йорк он был известен как "Большой Билл", торговец лекарствами на базе масел и алкоголя по огромным для того времени деньгам - 25 долларов за бутылочку.

На груди у Уильяма была табличка -"Глухонемой". Так он подслушивал разговоры клиентов.

Рокфеллер самостоятельно внес себя в местный справочник как "Знаменитого Специалиста по Раку доктора Уильяма А. Рокфеллера", хотя никогда не получал медицинского образования.

Джон Дэвисон Рокфеллер будет вспоминать навыки, которые он получил от своего отца, Уильяма: "Он сам обучал меня практическим методам. Он был занят в различных предприятиях и имел обыкновение говорить мне о своих делах, он преподавал мне принципы и методы бизнеса".

В 1901 году был открыт Рокфеллеровский Институт Медицинских Исследований (Medical Research), специализирующийся на фундаментальных исследованиях в областях медицины. Единственной заслугой которого стало изучение пенициллина.

При этом Рокфеллеры напирали на Флеминга, чтобы оформить на себя патент на лекарство, которое спасло жизней больше, чем погубили все войны до его изобретения, но Флеминг отказался, считая своё изобретение принадлежащим всем людям.

В США, в рамках исследования пенициллина в период между 1946 и 1948 годами, были умышленно заражены венерическими болезнями 1,3 тысячи гватемальских заключенных, пациентов психиатрических клиник и проституток.

При этом только 700 человек получили лечение, и к 1953 году 83 участника незаконного эксперимента умерли. Президент Барак Обама принес извинения своему гватемальскому коллеге, президенту Альваро Колому.

Что ещё можно сказать о становлении медицины в США?

Медицинские степени могли быть куплены по почте или получены после ускоренного прохождения крайне поверхностного обучения в неукомплектованных медицинских школах.

Фонд Рокфеллера создал более чем двадцать тысяч медицинских товариществ и ученых содружеств, созданных для обучения медицинских преподавателей, так появилась академическая наука, ориентированная главным образом на применение фармакологических препаратов.

Так что неизвестно кто там главней - хирург или аптекарь.

Потенциал прибыли на лекарствах огромен. Самая природа этого продукта дает манипулировать собой картелям и монополиям.

И как капиталист пройдёт мимо прибыли?

Еще в 70-80 годах были опубликованы факты относительно участия банков в работе советов директоров различных химических и фармакологических предприятий.

Основанный в Вашингтоне Атлантический Совет и Фонд Рокфеллера как раз и являются той международной элитой, которая управляет основной частью всемирного фармакологического бизнеса, финансов, политики, и даже войн, всегда к своей собственной выгоде.

Также в работе всех без исключения фармакологических гигантов имеют доли нефтяные компании.

Это как главврач любой больницы на Украине имеет пару аптек на территории своего учреждения. В доле с мэром или губернатором, конечно. Масштабы не те, но реформы впереди!!!

Прибыль! Вот главное мерило работы медицины и фармакологов США и остального мира.

Например.

Ассоциация американских психиатров разработала критерии новой болезни, появившейся в справочниках как "синдром дефицита внимания".

Статистика свидетельствует: В течение полугода после этого решения только в США новый диагноз поставили 500 тысячам школьников и детсадовцев, сегодня количество американских детей с диагнозом СДВ выросло до 6 миллионов.

В период с 1989 по 1996 гг. во Франции количество детей, зачисленных в гиперактивные, выросло на 600%.

В Великобритании объём выписываемых детям стимуляторов возрос в период с 1992 по 2000 год на 9200%. Сегодня в школах Австралии дети выстраиваются в очередь не за молоком, как это было раньше, а за препаратами от расстройств поведения.

Против денег здоровье бессильно.

Врачи делают больным спринцевания и прижигания, купают их в ваннах, ставят им с научной целью разные клизмы и клизмочки из соленых и минеральных вод.

И ведут с больными беседы о чисто нервных явлениях со стороны организма, убеждая больного поверить в то, что болезненные явления у него это отсутствие реформ в стране, а победа над болезнями возможна только с помощью чудодейственных препаратов, платной медицины, и правильной американской стратегии лечения любой хвори.

А статьи Конституции - то ерунда, то выдумки прошедшей эпохи..

И захворавший нередко заканчивает свое земное шествие, так и не узнав окончательно, что, собственно, с ним случилось и какую роковую ошибку он совершил в своей жизни, начав верить врачам с реформами в голове и кошельком вместо сердца.

Автор: Александр Корпанюк