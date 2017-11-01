Переливание крови может стать причиной развития болезни Альцгеймера

Канадские ученые обнаружили свидетельства того, что болезнь Альцгеймера может передаваться от человека к человеку. Свое исследование они опубликовали в журнале Molecular Psychiatry.

Проводя исследования на лабораторных животных, ученые из университета Британской Колумбии в Ванкувере обнаружили, что «возбудителем» болезни Альцгеймера могут быть одиночные частицы бета-амилоида, свободно плавающие в крови.

«Когда мы соединили кровеносные системы двух мышей, этот белок сумел проникнуть в мозг здорового животного и запустить процесс дегенерации нервной ткани», - говорится в статье.

Отмечается, что «переливание крови» здоровым грызунам от больных болезнью Альцгеймера привело к быстрому развитию заболевания у первых. Частицы бета-амилоида быстро проникли в мозг и запустили в его клетках процесс накопления аналогичных белковых частиц, что привело к массовой гибели клеток в центре памяти и развитию типичных проблем, которые испытывают люди и животные при приобретении данной болезни.

Ученые говорят, что если данное открытие подтвердится еще рядом экспериментом, тогда медики должны особенно тщательно подходить к проверке образцов крови на наличие бета-амилоидных молекул при ее сборе и переливании. Исследование также позволяет говорить о том, что очистка крови и периферийных органов от данного белка может помочь замедлить развитие болезни или даже остановить ее.