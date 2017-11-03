Скворцова объявила о зарплате врачей в 50 тыс. руб.

Российским врачам существенно увеличили зарплату - она поднялась почти на 50% с 2012 года. Регионы недоумевают, откуда взялась эта цифра

По крайней мере, именно такие данные озвучила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Средний медперсонал, по ее словам, получает в среднем 29 тыс. руб., младший – 19 тыс. Она говорит, что увеличился именно оклад медработников. Однако, например, в дотационной Курганской области это дало обратный эффект. Многие больницы и поликлиники, получив приказ повысить зарплату, но не получив на это дополнительных средств, просто подняли оклады, снизив премии и доплаты.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Зарплата врача в зауральском регионе, безусловно, несоизмерима со среднероссийской. В Курганской областной клинической больнице существует небольшая нехватка врачей с высшим образованием – учреждение предлагает вакансию сердечно-сосудистого хирурга, график работы – пятидневная неделя. Заработная плата – от 20 тыс. руб. Что касается медсестер со средним образованием, то их готовы принять в штат и ежемесячно платить от 10 тыс. руб.

Существуют показатели доступности и качества медицинской помощи, некоторые из них вызывают тревогу у руководства регионального департамента здравоохранения. Как пример, количество умерших дома людей. Во 2-ой городской больнице Кургана считают, что одна из причин домашних смертей – это нехватка медработников.

"У нас есть участковый врач-терапевт. Я не стану называть ее фамилию, как и свою, впрочем. Уже несколько лет нам строго-настрого запретили давать какие-либо комментарии журналистам. Но в моих словах нет никакой врачебной тайны, я не нарушаю ни чьих прав. Так вот. Показатель работы терапевта – это количество пациентов, которых она посетила за день на дому. То есть человек работает не на качество, а на количество. Обежала 20 человек в день – отлично, на второй день останется меньше. Обежала 10 – плохо, во второй день придется снова пахать. Но нужно понимать, что от таких "врачей" страдают пациенты – терапевт пришел, спросил о здоровье, назначил два вида таблеток, измерил давление и до свидания. А пациент – бабушка 80-летняя, которая через неделю умерла. Но врач физически не может обойти всех за раз, так как на нем и так "висит" три участка. И никто этого врача не накажет, потому что работать будет некому", – поделился один из врачей неврологического отделения 2 горбольницы.

В курганской думе считают, что молодых специалистов нужно стимулировать мерами социальной поддержки.

"У нас заработные платы бюджетников не блещут – это факт. Эти цифры никто и не скрывает. Средний уровень зарплаты, который мы на сегодняшний день выдерживаем, строится из того, что сотрудники работают сразу на нескольких ставках. И за счет этого общая картина немного скрашивается. Тут же есть негатив – человек работает на две, на три ставки для того, чтобы купить еды и поднять своих детей. Здравоохранение у нас теперь – это сфера услуг. И качество этих услуг страдает от перегрузки врача. А в итоге страдают пациенты", – сообщил депутат Курганской городской думы Яков Сидоров.

Одной из мер может быть предоставление земельных участков молодым врачам. "Они будут там дома строить, у них дети тут в школу пойдут, и хотя бы этим мы их лет на 5-10 удержим в нашем регионе и они не уедут", – полагает он.

Врач, как и любой другой человек, хочет получать зарплату, которая соответствует интенсивности и напряженности его работы, дает возможность покупать необходимые продукты, оплачивать проезд и услуги ЖКХ, регулярно покупать одежду, отдыхать. Очень часто опытные врачи Кургана днем работают в государственных больницах, а вечером обслуживают клиентов частных клиник.

"Курган – маленький город. Здесь невозможно пройти по улице и не встретить знакомого. Ну а в медицинской среде тут вообще все как братья и сестры. За последние годы сформировался определенный костяк опытных работников со стажем в не один десяток лет, с категориями, которые заняли каждый свою нишу в частных больницах. Они не так давно у нас в городе появились – чуть более 10 лет. И никто из так называемых "стариков" не хочет уходить – совмещаем основное место работы и подработку, именно за счет этого мы и выживаем. А что делать молодым специалистам без опыта? Их редко берут в частные клиники, тут нужен стаж, хватка, если хотите. Да и места очень трудно найти. Если бы частных больниц не было, мы бы жили скверно", – рассказала врач частной медицинской клиники "ДНК-центр" в Кургане.

В детских поликлиниках города ситуация похожая, и тут, помимо низких зарплат, тоже еще ощущается острая нехватка специалистов.

"У нас у каждого врача – по два, три участка. Они не успевают, не справляются. У нас часто очереди из недовольных посетителей с детками. Вот недавно заставили выйти из декрета молодого врача, сейчас она на двух участках работает. Я бы не сказала, что у нее квалификация хорошая и опыта много, пациенты жалуются, что она почти всегда смотрит все в интернете, якобы сама мало знает. Ну а что нам делать? У нас нет специалистов на ее место, вот и приходится довольствоваться тем, что имеем на сегодняшний день", – сообщила заведующая одним из отделений Курганской детской поликлиники.

В правительстве Курганской области считают, что врачи достойно ценились в Советском Союзе. Проблемы, полагают в администрации, связаны со сложившейся федеральной политикой.

"Мы ездили в Москву не так давно. Присутствовали на одном из совещаний в сфере социальной политики. Федеральные власти пообещали, что проблема низких зарплат врачей в регионах России будет решена уже к 2018 году. Врач у нас получает оклад, допвыплаты различные за сложность и нагрузки. Плюс ему идут надбавки за категорию и выслугу лет, плюс различные компенсации и местные коэффициенты. Но когда молодой врач приходит работать в государственную больницу, он прежде всего рассчитывает лишь на увеличение оклада. Это логично, потому что именно эту часть зарплаты индексируют. Премий и допвыплат может вообще не быть – это все зависит от главврача, который не факт что распределит средства в твою пользу. Скворцова сообщила о росте на 50%, но не надо забывать, что не все так хорошо живут, как Москва. У нас тут ситуация вообще обратная вышла – многие медучреждения, получив приказ повысить зарплату, но не получив на это дополнительных средств, попросту подняли оклады, снизив степень выплат премий и доплат", – сообщил собственный источник в правительстве Зауралья.

Автор: Михаил Белокрылов