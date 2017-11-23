Минздрав запретит курение кальянов через год

Министерство здравоохранения России предложило запретить кальяны в кафе, барах и ресторанах с 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В ведомстве отмечают, что в последние годы потребление различных курительных смесей в местах общественного питания при помощи кальяна стало «насущной проблемой». Кроме того, определить, добавлен ли в такую курительную смесь табак или нет, довольно сложно.

Документ предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». По мнению специалистов ведомства, данные ограничения позволят снизить спрос на табак.

Ранее с инициативой о запрете курения кальяна в местах общественного питания выступали депутаты Санкт-Петербурга. Также запрет на курение кальянов предусматривает проект «ЗОЖ», утвержденный в конце июля президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию.