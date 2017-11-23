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Минздрав запретит курение кальянов через год

09:56 23.11.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство здравоохранения России предложило запретить кальяны в кафе, барах и ресторанах с 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В ведомстве отмечают, что в последние годы потребление различных курительных смесей в местах общественного питания при помощи кальяна стало «насущной проблемой». Кроме того, определить, добавлен ли в такую курительную смесь табак или нет, довольно сложно.

Документ предполагает внесение изменений в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». По мнению специалистов ведомства, данные ограничения позволят снизить спрос на табак.

Ранее с инициативой о запрете курения кальяна в местах общественного питания выступали депутаты Санкт-Петербурга. Также запрет на курение кальянов предусматривает проект «ЗОЖ», утвержденный в конце июля президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию.

Темы: Борьба с курением в России, Здоровье, Источники вредного воздействия на здоровье, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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23.11.2017, 13:14
Гость: Через год или ишак сдохнет,

Или Наибуллина рубль опустит по команде гаранта до стоимости 0.001 цента, так шо не до кальянов будить.
23.11.2017, 12:43
Гость: Кинолюбитель

А сразу так нельзя, могут обидеться очень уважаемые люди.
Ну через годок там, а может и нет, может ещё отменят решение.
Чего только не сделаешь для уважаемых людей.
23.11.2017, 11:02
Гость: интересуюсь

А почему через год? Отменяете -так отменяйте.
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