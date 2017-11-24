Онкоцентр Блохина стал лидером по незаконному взиманию денег за медуслуги

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии Блохина (РОНЦ) стал лидером по количеству жалоб на необоснованное взимание платы за оказание высокотехнологичной помощи, покрываемого обязательным медицинским страхованием.

Как пишет «Интерфакс», соответствующее заявление было сделано Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС) по итогам соответствующей проверки.

В системе ОМС специализированная медпомощь по профилю «онкология», включая химиотерпию, оплачивается по клинико-статистическим группам, учитывающим все необходимые обследования, как лабораторные, так и инструментальные, а также проведение лечебных процедур, включая операции. В соответствии с законодательством, тариф включает все статьи расходов, включая заработную плату медработников, медикаменты и другие расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется и устанавливаются правительством РФ.

«Оплата по ним осуществляется в полном объеме без исключения всеми территориальными фондами обязательного медицинского страхования», - отмечается в заявлении ФФОМС.

В данном сегменте медицинскую помощь оказывают более 50 крупнейших федеральных центров России. Однако именно РОНЦ оказался абсолютным лидером по числу жалоб на взимание платы за медицинскую помощь.

«В ходе проверки РОНЦ выявлены случаи необоснованного взимания средств с граждан при оказании им высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. На этот вид медицинской помощи тариф устанавливается Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ и включает все статьи затрат, в том числе инвестиционную составляющую», - поясняют в ФФОМС.

Таким образом, дополнительное взимание средств с граждан является несостоятельным и противоречит законодательству РФ. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила в РОНЦ нарушения, выразившиеся во взимании платы за предоставление услуг, которые полагаются бесплатно.