]]> ]]>
Главная Здоровье Болезни и их лечение

Отравление или норовирус: отличить и обезвредить

18:23 27.11.2017

В конце ноября в лагере «Связист», базирующемся в Приозерском районе Ленобласти, началась проверка по факту отравления школьников. О симптомах детей СМИ узнали от родителей воспитанников

Фото с сайта news-r.ru

Пока известно, что симптомы отравления обнаружились у семи детей: они страдали рвотой, расстройством кишечника и повышенной температурой. В Центре оздоровления и отдыха «Молодежный», под крылом которого находится сам лагерь и соответствующая школа, от конкретных комментариев пока воздерживаются. «На данный момент ситуация – или это отравление, или это инфекция, которую могли из города привезти от кого-то, – неясна до конца, пока мы не сделаем анализов и не проведем окончательное расследование», – заявил гендиректор комплекса «Связист» Алексей Бубнов.

В пресс-службе комитета по образованию сообщили о проводимой проверке, чтобы выяснить, что стало причиной заболевания школьников – пищевое отравление из-за некачественной продукции или норовирусная инфекция.

В отличие от Северной столицы в школах Москвы сомнений в качестве работы поставщиков давно не возникает. Проводимые на комбинатах питания лабораторные проверки всех поставляемых продуктов отсеяли нерадивых подрядчиков – контрактов с ними больше не заключают. Тщательный отбор и анализ товаров сделал свое дело: о пищевых отравлениях в столичных детских образовательных заведениях давно не слышали, хотя в последние годы вспышки норовируса или ротавируса иногда возникают и там.

Специалисты утверждают, что от коварной инфекции уберечься крайне сложно – она может присутствовать в водопроводной воде, на немытых овощах, поручнях общественного транспорта и так далее. Сам вирус попадает в организм воздушно-капельно через ротовую полость, а далее уже размножается в желудочно-кишечном тракте.

Поражает инфекция и детей, и взрослых, однако у взрослых чаще всего болезнь проходит в более легкой форме. Нередко норовирус (ротавирус) путают с обычным отравлением, поэтому необходимо уметь отличать эти недуги. Главным отличием является инкубационный период. При отравлении симптомы проявляются достаточно быстро, проследить причинно-следственную связь «что съел и почему заболел» не составит труда.

Инкубационный период коварного вируса – от суток до недели. При схожести симптоматики обоих напастей – резкое повышение температуры, рвота, жидкий стул, озноб, потеря аппетита – длительность их течения различна. Обычное отравление быстро проявляется и также быстро заканчивается – от нескольких часов до суток. Вирус же может ослаблять организм в течение нескольких недель.

Врачи рекомендуют не ждать столько времени, чтобы самому определить диагноз, а в срочном порядке сдать анализы. Только они смогут разъяснить ситуацию, в результате чего будет назначено правильное лечение и уход за больным. В дальнейшем это сможет предупредить осложнения, которые могут возникнуть при неправильном проведении восстановления.

Самое главное, что нужно пострадавшим – это много пить. Приоритетом лечения становится именно восстановление водно-солевого баланса. А вот препаратов, окончательно уничтожающих опасное заболевание, нет, так как сам вирус очень изменчив.


 

Темы: Болезни и их лечение, Проблемы детского здоровья в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2017, 19:39
Гость: Ольга

так вот зачем амеры пробы брали! Проверяют теперь в действии....
27.11.2017, 18:43
Гость: Не отравление, не вирус, а просто пизнес.

Пересмотра результатов воровства не будет.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.