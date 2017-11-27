Отравление или норовирус: отличить и обезвредить

В конце ноября в лагере «Связист», базирующемся в Приозерском районе Ленобласти, началась проверка по факту отравления школьников. О симптомах детей СМИ узнали от родителей воспитанников

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Пока известно, что симптомы отравления обнаружились у семи детей: они страдали рвотой, расстройством кишечника и повышенной температурой. В Центре оздоровления и отдыха «Молодежный», под крылом которого находится сам лагерь и соответствующая школа, от конкретных комментариев пока воздерживаются. «На данный момент ситуация – или это отравление, или это инфекция, которую могли из города привезти от кого-то, – неясна до конца, пока мы не сделаем анализов и не проведем окончательное расследование», – заявил гендиректор комплекса «Связист» Алексей Бубнов.

В пресс-службе комитета по образованию сообщили о проводимой проверке, чтобы выяснить, что стало причиной заболевания школьников – пищевое отравление из-за некачественной продукции или норовирусная инфекция.

В отличие от Северной столицы в школах Москвы сомнений в качестве работы поставщиков давно не возникает. Проводимые на комбинатах питания лабораторные проверки всех поставляемых продуктов отсеяли нерадивых подрядчиков – контрактов с ними больше не заключают. Тщательный отбор и анализ товаров сделал свое дело: о пищевых отравлениях в столичных детских образовательных заведениях давно не слышали, хотя в последние годы вспышки норовируса или ротавируса иногда возникают и там.

Специалисты утверждают, что от коварной инфекции уберечься крайне сложно – она может присутствовать в водопроводной воде, на немытых овощах, поручнях общественного транспорта и так далее. Сам вирус попадает в организм воздушно-капельно через ротовую полость, а далее уже размножается в желудочно-кишечном тракте.

Поражает инфекция и детей, и взрослых, однако у взрослых чаще всего болезнь проходит в более легкой форме. Нередко норовирус (ротавирус) путают с обычным отравлением, поэтому необходимо уметь отличать эти недуги. Главным отличием является инкубационный период. При отравлении симптомы проявляются достаточно быстро, проследить причинно-следственную связь «что съел и почему заболел» не составит труда.

Инкубационный период коварного вируса – от суток до недели. При схожести симптоматики обоих напастей – резкое повышение температуры, рвота, жидкий стул, озноб, потеря аппетита – длительность их течения различна. Обычное отравление быстро проявляется и также быстро заканчивается – от нескольких часов до суток. Вирус же может ослаблять организм в течение нескольких недель.

Врачи рекомендуют не ждать столько времени, чтобы самому определить диагноз, а в срочном порядке сдать анализы. Только они смогут разъяснить ситуацию, в результате чего будет назначено правильное лечение и уход за больным. В дальнейшем это сможет предупредить осложнения, которые могут возникнуть при неправильном проведении восстановления.

Самое главное, что нужно пострадавшим – это много пить. Приоритетом лечения становится именно восстановление водно-солевого баланса. А вот препаратов, окончательно уничтожающих опасное заболевание, нет, так как сам вирус очень изменчив.



