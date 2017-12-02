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Минздрав подготовил закон о создании регистра доноров органов

10:45 2.12.2017
Фото с сайта Bioethics.com
Фото с сайта Bioethics.com

Министерство здравоохранения России разработало законопроект о создании регистра доноров и электронной базы по отказам от донорства при жизни, сообщает РИА Новости.

Правительство должно внести документ на рассмотрение в Госдуму в декабре. Отмечается, что работа над законопроектом велась на протяжении пяти лет. Это связано с тем, что документ широко охватывает все ступени, которые нужно пройти медику, занимающемуся вопросами донорства.

На сегодняшний день трансплантация в России регулируется законом 1992 года, в нем, в частности, не оговаривается возможность прижизненной фиксации волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов.

В ведомстве считают, что новый закон поможет не только создать регистратор волеизъявлений, но и огромную электронную базу по всем аспектам донорства, в том числе регистр доноров, регистр донорских органов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Проблемы трансплантации, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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02.12.2017, 14:02
Гость: Ничего личного

Торговля органами от государства.
02.12.2017, 13:00
Гость: ога...

Если не изменяет память, то сейчас закон считает всех донорами по умолчанию,если нет официального отказа. Этакая презумпция виновности по факту.
02.12.2017, 12:35
Гость: ни колай

своим скажу что пока деньги все не снимут, никому о моей смерти не говорить
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