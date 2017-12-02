Минздрав подготовил закон о создании регистра доноров органов

Министерство здравоохранения России разработало законопроект о создании регистра доноров и электронной базы по отказам от донорства при жизни, сообщает РИА Новости.

Правительство должно внести документ на рассмотрение в Госдуму в декабре. Отмечается, что работа над законопроектом велась на протяжении пяти лет. Это связано с тем, что документ широко охватывает все ступени, которые нужно пройти медику, занимающемуся вопросами донорства.

На сегодняшний день трансплантация в России регулируется законом 1992 года, в нем, в частности, не оговаривается возможность прижизненной фиксации волеизъявления гражданина о согласии или несогласии на посмертное изъятие органов.

В ведомстве считают, что новый закон поможет не только создать регистратор волеизъявлений, но и огромную электронную базу по всем аспектам донорства, в том числе регистр доноров, регистр донорских органов.