Осужденный в США летчик Ярошенко перенес операцию

Российский пилот Константин Ярошенко, отбывающий тюремный срок в США, прооперирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его супругу Викторию.

«Константин чувствует себя хорошо, операция прошла очень аккуратно и качественно»,- рассказала она агентству.

По ее словам, эта операция значительно отличалась в лучшую сторону от предыдущей, проведенной в прошлом году. Тогда пилот едва не умер – у него долгое время держалась высокая температура, но ему не давали ни противовоспалительных, ни обезболивающих препаратов.

В 2011 году Ярошенко был приговорен в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке переправки на территорию США большой партии наркотиков. Пилот свою вину отрицает и называет дело сфабрикованным. В прошлом году апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. В Верховный суд США пилот отказался обращаться сам. Российская сторона возлагала надежду на то, что летчик будет выдан Москве после прихода к власти Дональда Трампа, однако этого не произошло.



