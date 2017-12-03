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Осужденный в США летчик Ярошенко перенес операцию

19:13 3.12.2017
Константин Ярошенко. Фото с сайта peoples.ru
Константин Ярошенко. Фото с сайта peoples.ru
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Российский пилот Константин Ярошенко, отбывающий тюремный срок в США, прооперирован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его супругу Викторию.

«Константин чувствует себя хорошо, операция прошла очень аккуратно и качественно»,- рассказала она агентству.

По ее словам, эта операция значительно отличалась в лучшую сторону от предыдущей, проведенной в прошлом году. Тогда пилот едва не умер – у него долгое время держалась высокая температура, но ему не давали ни противовоспалительных, ни обезболивающих препаратов.

В 2011 году Ярошенко был приговорен в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке переправки на территорию США большой партии наркотиков. Пилот свою вину отрицает и называет дело сфабрикованным. В прошлом году апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. В Верховный суд США пилот отказался обращаться сам. Российская сторона возлагала надежду на то, что летчик будет выдан Москве после прихода к власти Дональда Трампа, однако этого не произошло.


 

Темы: США, Пенитенциарные учреждения в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.12.2017, 23:34
Гость: К

Преступник должен сидеть в тюрьме! И нечего такими сообщениями засорять информационное пространство
03.12.2017, 22:31
Гость: Да уж!!! Своих не бросают!

Мало того,его пытается вытащить все кремлёвская верхушка во главе с Лавровым.Свой парень!
03.12.2017, 22:01
Гость: Юляша

сколько зла принес в мир этот человек-наркоторговец...а его лечат...
Все комментарии (4)
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