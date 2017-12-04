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Иран призвал РФ активизировать сотрудничество в производстве лекарств

19:45 4.12.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Иран настроен на активное сотрудничество с Россией в сфере медицинских препаратов, которое может быть выгодно обеим сторонам. Об этом заявил спикер иранского парламента (меджлиса) Али Лариджани, сообщает ТАСС.

«Мы могли бы использовать ваши препараты, а вы наши. Иранская сторона предпринимает все усилия для производства качественных лекарств», - сказал Лариджани на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

При этом он посетовал на трудности в регистрации лекарств иранского производства в России. Глава меджлиса пояснил, что в соответствии с условиями соглашения о создании «зеленого коридора» Иран представил свои компании, а от РФ ответных мер не последовало.
 

Темы: Россия, Иран, Лекарственное обеспечение в мире, Лекарственное обеспечение в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.12.2017, 00:36
Гость: А чё?

В Иране откатов не дают и не делают, а потому и ответных мер не последует. Для верующих безбожников Кремля истинно верующие иранцы страшнее атомной бомбы, для них ментально близки такие же проходимцы на западе.
04.12.2017, 22:15
Гость: Ник16

Иран полезное дело предлагает!
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