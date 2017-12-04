Иран призвал РФ активизировать сотрудничество в производстве лекарств

Иран настроен на активное сотрудничество с Россией в сфере медицинских препаратов, которое может быть выгодно обеим сторонам. Об этом заявил спикер иранского парламента (меджлиса) Али Лариджани, сообщает ТАСС.

«Мы могли бы использовать ваши препараты, а вы наши. Иранская сторона предпринимает все усилия для производства качественных лекарств», - сказал Лариджани на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

При этом он посетовал на трудности в регистрации лекарств иранского производства в России. Глава меджлиса пояснил, что в соответствии с условиями соглашения о создании «зеленого коридора» Иран представил свои компании, а от РФ ответных мер не последовало.

