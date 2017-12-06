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В России резко возросла заболеваемость корью

09:23 6.12.2017
Фото с сайта dpchas.com.ua
Фото с сайта dpchas.com.ua
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Заболеваемость корью в России в 2017 году выросла более чем в четыре раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

По итогам 10 месяцев 2017 года заболеваемость корью выросла в 4,3 раза и составила 0,25 на 100 тысяч населения. В 2016 году этот показатель 0,06 заболевших.

Всего зарегистрировано 367 случаев заболевания против 86 случаев в 2016 году. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан (2,16 на 100 тыс. населения), Чеченской Республике (1,3), Московской области (1,2) и в Москве (1,08).

Причины столь резкого роста заболеваемости корью ведомство не сообщает. 

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Здоровье, Проблемы детского здоровья в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 15:55
Гость: Время Ч.

Извините, а часовню 14 века тоже он развалил?
06.12.2017, 14:42
Гость: Гость

Закономерное следствие деятельности идиотов-антипрививочников. Хорошо еще, что пока корь. А вот если, как в девяностые, на 2 порядка возрастет заболеваемость дифтерией (смертность 10% даже при современном лечении), тогда совсем интересно получится. А еще есть полиомиелит...
Нынешние модные дуры рассуждают как: "зачем я буду подвергать своего дитеньку опасностям реакции на прививки? Все равно большинство детей привиты - вот и с моим все прокатит за счет коллективного иммунитета. За чужой счет." Только коллективный иммунитет работает, пока число привитых составляет около 90%. А потом - увы. Причем привитые-то будут болеть, но относительно легко. А вот непривитые - по-разному. Абсолютно нормальная была не так давно инициатива - не пускать непривитых детей в сады и школы. Не хотите - не прививайте. Но отвечайте за это сами. Но у нас же свобода... Свобода от здравого смысла.
06.12.2017, 13:50
Гость: Просто опечатка в СМИ.

Это не корь возросла,это рейтинг возрос.
(журналист допустивший опечатку уже самоуволился )
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