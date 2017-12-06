В России резко возросла заболеваемость корью

Заболеваемость корью в России в 2017 году выросла более чем в четыре раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

По итогам 10 месяцев 2017 года заболеваемость корью выросла в 4,3 раза и составила 0,25 на 100 тысяч населения. В 2016 году этот показатель 0,06 заболевших.

Всего зарегистрировано 367 случаев заболевания против 86 случаев в 2016 году. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан (2,16 на 100 тыс. населения), Чеченской Республике (1,3), Московской области (1,2) и в Москве (1,08).

Причины столь резкого роста заболеваемости корью ведомство не сообщает.