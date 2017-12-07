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Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гепатитом А в России

09:08 7.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости острым гепатитом А в России, пишет РИА Новости.

По данным ведомства за 10 месяцев 2017 года заболеваемость острым гепатитом А выросла на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и составила 5,06 на 100 тыс. населения против 3,43 аналогичного периода предыдущего года.

Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в Удмуртской Республике, Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской и Самарской областях. Также отмечаются высокие показатели по заболеваемости гепатитом А в Москве и Санкт-Петербурге.

Также, по данным Роспотребнадзора, в России наблюдается рост заболеваемости брюшным тифом (2,2 раза), энтеровирусными инфекциями (1,6 раза), эпидемическим паротитом (5 раз), острым вирусным гепатитом Е , туляремией, менингококковой инфекцией, ветряной оспой.

Кроме того, за 9 месяцев 2017 года в России зарегистрировано 78 случаев впервые выявленной малярии, один случай бешенства, три случая острого паралитического полиомиелита.

При этом в России отмечается снижение заболеваемости дизентерией, краснухой, коклюшем, сальмонеллезом, острым вирусным гепатитом С и ряда других инфекций. 

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Здоровье, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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07.12.2017, 13:24
Гость: такс

Надо в эти области негров завезти они дадут здоровое потомство
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