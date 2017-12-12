Минздрав запретит частным клиникам выдавать медсправки мигрантам

Министерство здравоохранения РФ предложило запретить частным клиникам выдавать справки о состоянии здоровья мигрантов, пишет газета «Известия».

Чтобы оформить патент на работу в России, разрешение на временное проживание или вид на жительство, мигранты должны сдать анализы на ВИЧ, пройти проверку у нарколога и получить справку об отсутствии опасных заболеваний. Однако в ведомстве отмечают, что некоторые частные клиники за деньги выписывают мигрантам фальшивые справки о состоянии их здоровья.

«Сейчас медсправки о состоянии здоровья мигрантов может выдавать любая медицинская организация, у которой на это есть разрешение от местных органов государственной власти, в том числе и частная клиника. Минздрав РФ предлагает исключить частников из этой системы, чтобы не допустить вероятность выдачи фальсифицированных справок», - рассказали в ведомстве.

Согласно подготовленному законопроекту, иностранные граждане должны будут проходить обследование только в государственных или муниципальных медучреждениях. Предполагается, что документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года.