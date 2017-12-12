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Минздрав запретит частным клиникам выдавать медсправки мигрантам

16:45 12.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство здравоохранения РФ предложило запретить частным клиникам выдавать справки о состоянии здоровья мигрантов, пишет газета «Известия».

Чтобы оформить патент на работу в России, разрешение на временное проживание или вид на жительство, мигранты должны сдать анализы на ВИЧ, пройти проверку у нарколога и получить справку об отсутствии опасных заболеваний. Однако в ведомстве отмечают, что некоторые частные клиники за деньги выписывают мигрантам фальшивые справки о состоянии их здоровья.

«Сейчас медсправки о состоянии здоровья мигрантов может выдавать любая медицинская организация, у которой на это есть разрешение от местных органов государственной власти, в том числе и частная клиника. Минздрав РФ предлагает исключить частников из этой системы, чтобы не допустить вероятность выдачи фальсифицированных справок», - рассказали в ведомстве.

Согласно подготовленному законопроекту, иностранные граждане должны будут проходить обследование только в государственных или муниципальных медучреждениях. Предполагается, что документ должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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12.12.2017, 17:00
Гость: Птичья фамилия

Это наша корова, и мы ее доим.
12.12.2017, 16:59
Гость: Вот если минздрав

запретил бы платные клинники было бы дело и потехоньку так перешли б к социализму ,а то обнаглели уже костоломы,зелёнкой намазать без денег нахотят, за всё плати.
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