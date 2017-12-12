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Большинство россиян сделали выбор в пользу самолечения

20:45 12.12.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Почти две трети россиян предпочитают самолечение визиту в поликлинику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Выбор в пользу самостоятельного лечения сделали 63% участников опроса. В случае заболевания за помощью к медикам сразу обращаются только 32% опрошенных.

За собственным здоровье стараются следить 70% россиян. Однако треть опрошенных не проходят диспансеризацию вообще, а остальные делают это от случая к случаю.

Почти половина опрошенных (49%) уверены в том, что питаются правильно. Еще 47% сообщили социологам, что делают зарядку и занимаются спортом.

Опрос проводился осенью в 104 населенных пунктах России. В нем участвовали полторы тысячи человек.
 

Темы: Россия, Здоровье
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 07:53
Гость: Ося

Знакомый врач из частной клинки признался, что у них "установка" - дать заработать ещё двум коллегам, поэтому глубокомысленный взгляд с налётом озабоченности и покачивание головой типа "какая у вас вислая чакра" с последующим направлением на платную консультацию к "специалисту". Знакомая женщина обратилась в частную клинику, отправили сдать анализы н 4тыщ, потом "для уточнения" ещё анализы на 3 тыщ. А обратилась (по знакомству) к обычному старому врачу, тот удивленно спросил: А рентген делали? Как не делали? (глаза выше очков) - словом, 500 руб рентген - и диагноз был ясен (ничего страшного в недомогании оказалось, а в платной запугали аж жуть)..
13.12.2017, 07:44
Гость: Роман

А у меня есть выход?
Запись к врачу - за месяц, а то и за два.
Единственный выход - самолечение и скорая...
13.12.2017, 06:18
Гость: Нурлан

Бесплатную медицину нынешняя власть воров похоронила, а на платную у россиян нет денег. Барнаул, зарплата по городу 18-20 тыс. Из них 5 коммуналка. Визит к терапевту 1000 к узким специалистам до 2000 плюс платные все процедуры, да и лекарств дешевых нет в аптеках, им выгоднее продавать то что подороже. Люди с гриппом вынуждены ходить на работу, заражая других. Путин, чего ты творишь?
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