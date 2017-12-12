Большинство россиян сделали выбор в пользу самолечения

Почти две трети россиян предпочитают самолечение визиту в поликлинику. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Выбор в пользу самостоятельного лечения сделали 63% участников опроса. В случае заболевания за помощью к медикам сразу обращаются только 32% опрошенных.

За собственным здоровье стараются следить 70% россиян. Однако треть опрошенных не проходят диспансеризацию вообще, а остальные делают это от случая к случаю.

Почти половина опрошенных (49%) уверены в том, что питаются правильно. Еще 47% сообщили социологам, что делают зарядку и занимаются спортом.

Опрос проводился осенью в 104 населенных пунктах России. В нем участвовали полторы тысячи человек.

