На ремонт детских поликлиник из госбюджета выделят 30 млрд рублей

На ремонт и модернизацию детских поликлиник в России будет выделено из федерального бюджета 30 миллиардов рублей в течение трех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

Модернизация детских поликлиник будет проходить в рамках новых демографических мер, озвученных президентом России Владимиром Путиным. Ранее глава государства озвучил ряд инициатив: продление программы по выплате маткапитала, запуск спецпрограммы ипотечного кредитования для семей, у которых с 2018 года появится второй или третий ребенок, установление адресной ежемесячной денежной выплаты на первенца.

«Шестое мероприятие этого пакета посвящено модернизации, созданию благоприятных условий в детских поликлиниках. На ближайшие три года из федерального бюджета будут выделены ресурсы до 30 млрд рублей: до 10 млрд рублей ежегодно», - сказала Скворцова.

По словам главы Минздрава, в стране насчитывается 3,8 тысячи детских поликлиник и поликлинических отделений. Она отметила, что данные деньги будут субсидией, которая будет рассчитываться по принципу распределения субсидий, утвержденных правительством РФ.