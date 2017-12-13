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На ремонт детских поликлиник из госбюджета выделят 30 млрд рублей

11:35 13.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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На ремонт и модернизацию детских поликлиник в России будет выделено из федерального бюджета 30 миллиардов рублей в течение трех лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

Модернизация детских поликлиник будет проходить в рамках новых демографических мер, озвученных президентом России Владимиром Путиным. Ранее глава государства озвучил ряд инициатив: продление программы по выплате маткапитала, запуск спецпрограммы ипотечного кредитования для семей, у которых с 2018 года появится второй или третий ребенок, установление адресной ежемесячной денежной выплаты на первенца.

«Шестое мероприятие этого пакета посвящено модернизации, созданию благоприятных условий в детских поликлиниках. На ближайшие три года из федерального бюджета будут выделены ресурсы до 30 млрд рублей: до 10 млрд рублей ежегодно», - сказала Скворцова.

По словам главы Минздрава, в стране насчитывается 3,8 тысячи детских поликлиник и поликлинических отделений. Она отметила, что данные деньги будут субсидией, которая будет рассчитываться по принципу распределения субсидий, утвержденных правительством РФ.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России, Проблемы детского здоровья в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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13.12.2017, 12:20
Гость: SL

Ну опять мАсквичи и попилят все, а в регионах как лечились платно, так и будут. Спасибо путену за развал!
13.12.2017, 12:14
Гость: Гоша

Написано, что выделят из бюджета, а денежки из страховых взносов очевидно буржуазия с подельниками - чиновниками опять разворовали? Может быть отменить эти страховые взносы? Все равно при капитализме их моментально разворовывают?
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