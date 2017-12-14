Британские хирурги спасли новорожденную с сердцем вне тела

Британские хирурги из города Лестер спасли новорожденную девочку, сердце и часть желудка которой располагались вне тела, пишет The Independent.

Редкая патология — эктопия сердца — была обнаружена в ходе ультразвукового исследования на 9 неделе беременности. Медики считали, что шансы на выживание у ребенка крайне малы и рекомендовали прервать беременность, однако родители девочки отказались.

Девочка должна была родиться под Рождество, однако она появилась на свет на месяц раньше - 22 ноября — путем кесарева сечения.

Всего новорожденной потребовалось три хирургических вмешательства. В итоге медики вживили сердце в искусственную грудную клетку. Всего за спасение девочки боролись около 50 медиков.

На сегодняшний день врачи оценивают состояние здоровья девочки как удовлетворительное. Однако, что будет в дальнейшем, нельзя сказать наверняка, оно будет зависеть от ее продолжающегося лечения. Срок жизни пациентов с таким диагнозом не превышает 30 лет.

Отмечается, что это первая успешная операция такого рода, проведенная в Великобритании.