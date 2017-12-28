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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать сладкий подарок детям

16:45 28.12.2017
Фото с сайта adsweets.ru
Фото с сайта adsweets.ru
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В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору качественного и безопасного сладкого подарка детям.

На сайте ведомства отмечается, что при выборе подарка желательно внимательно ознакомиться с составом кондитерских изделий. Предпочтение следует отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Необходимо также помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются сильными аллергенами и их использование в питании детей не рекомендуется. Тоже относится и к карамели, в том числе и леденцовой.

Если у ребенка есть проблемы с ЖКТ и он должен придерживаться диеты, то рекомендуется галетное печенье, шоколадные конфеты, зефир и пастила.

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, которая может лежать вместе с пищевыми продуктами.

В случае сомнений относительно качества и безопасности новогодних сладостей, родители могут обратиться на всероссийскую «горячую линию» ведомства.

Темы: Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Праздники в России и за рубежом, Роспотребнадзор
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