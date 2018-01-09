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Росздравнадзор будет проводить контрольную закупку инъекций ботокса

16:45 9.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Росздравнадзор планирует проводить контрольные «закупки» косметических процедур, таких как введение инъекций на основе ботулотоксинов и гиалуроновой кислоты. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко в интервью газете «Известия».

По его словам, часто организации, предлагающие подобного рода процедуры, не обладают соответствующим разрешением. Как следствие, пациенты таких центров поступают к врачам с тяжелыми осложнениями — аллергическими реакциями, некрозами, инфецированными ранами, которые часто их обезображивают.

«Наши специалисты будут обращаться в клинику. Они оплатят услугу, получат чек, а потом проведут проверку по реестру лицензий. Если нет лицензии на конкретную помощь — это правонарушение. Для нас разрешением на применение «санкций» к таким недобросовестным компаниям будет фактически оформленная услуга, подписанный договор, чек. Это подтверждение, что организация, не имеющая лицензии, совершила правонарушение», - рассказал Мурашко.

В 2017 году было проведено около 7 тысяч проверок медицинских учреждений. По словам главы Росздравнадзора, ведомство работает по плановому календарю контроля качества медицинской помощи и по обращениям граждан.

Темы: Косметика и уход за телом, Здоровье, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 18:50
Гость: Ботокс-основа

нашего гарантированного,стабильно растущего рейтинга.
Без ботокса мы перестанем нераскачиваемо вставать с колен.
Боток-лучший друг чиновника,он никогда не краснеет(даже когда выгоняют с саммитов и не дают селфится с коалами).
Если не ботокс-то кто?
09.01.2018, 18:11
Гость: Шо,

и у Главного тоже??
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