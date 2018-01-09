Росздравнадзор будет проводить контрольную закупку инъекций ботокса

Росздравнадзор планирует проводить контрольные «закупки» косметических процедур, таких как введение инъекций на основе ботулотоксинов и гиалуроновой кислоты. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко в интервью газете «Известия».

По его словам, часто организации, предлагающие подобного рода процедуры, не обладают соответствующим разрешением. Как следствие, пациенты таких центров поступают к врачам с тяжелыми осложнениями — аллергическими реакциями, некрозами, инфецированными ранами, которые часто их обезображивают.

«Наши специалисты будут обращаться в клинику. Они оплатят услугу, получат чек, а потом проведут проверку по реестру лицензий. Если нет лицензии на конкретную помощь — это правонарушение. Для нас разрешением на применение «санкций» к таким недобросовестным компаниям будет фактически оформленная услуга, подписанный договор, чек. Это подтверждение, что организация, не имеющая лицензии, совершила правонарушение», - рассказал Мурашко.

В 2017 году было проведено около 7 тысяч проверок медицинских учреждений. По словам главы Росздравнадзора, ведомство работает по плановому календарю контроля качества медицинской помощи и по обращениям граждан.