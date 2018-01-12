Устрашающие картинки и цитаты из УК РФ могут появиться на алкогольных тарах

Российские общественники предложили размещать на бутылках с алкогольной продукцией иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного, сообщает RT.

С такой инициативой в Минздрав обратилось руководство федерального проекта «Трезвая Россия». По их мнению, обычной текстовой информации о вреде чрезмерного употребления алкоголя недостаточно.

Авторы инициативы считают, что фотографии «пораженных алкоголем мозга, сердца или печени» могут стать стимулом бережнее относиться к своему здоровью и заставят задуматься перед покупкой спиртного.

Как вариант воздействия вместо картинок на бутылках с алкоголем предложено размещать выдержки из Уголовного кодекса, в частности, статьи 151 «Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя».

В Минздраве заявили, что изучат данное предложение. «Мы рассмотрим его. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», - отметил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.