Куриное мясо на российском рынке оказалось опасным для здоровья

Куриное мясо, выпускаемое на российский рынок, оказалось опасным для здоровья. К такому выводу пришли эксперты некоммерческой организации «Росконтроль» по итогам проверки шести брендов, выпускающих на продажу бедра цыплят-бройлеров, пишет «Лента.ру».

В рамках проверки была исследована продукция брендов «Петелинка», «Ржевское подворье», «Мираторг», «Ясные зори», «То, что надо!» и «Каждый день».

В ходе исследований во всех образцах, за исключением «Петелинки» и «Ясных зорь» было обнаружено недопустимое количество микроорганизмов. В некоторых пробах уровень показателя был в 20-30 раз выше нормы, что свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологии изготовления, сроков или температурных режимов хранения и реализации мяса.

В продукции «Ясных зорь» была обнаружена бактерия листерия, которая как и сальмонеллы, вызывает тяжелые инфекционные заболевания. «Листериоз может проявляться по-разному, и иметь симптомы как ангины, так и поражения нервной системы», - отмечают в «Росконтроле».

На продукции брендов «Мираторг» и «Ржевского подворья» были обнаружены следы, которые могут свидетельствовать о инъекциях соляными растворами, использующимися для увеличения массы продукта. Также у «Мираторга», «Петелинки» и «Ясных зорь» были выявлены следы подмораживания.

Некоторая продукция имела неприятный запах и была плохо обескровлена. Кроме того, во всем мясе, кроме «Ясных зорь» оказалось меньше белка, чем заявлено в маркировке.