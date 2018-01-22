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Генетики предупредили об угрозе исчезновения «мужской» хромосомы

10:45 22.01.2018
Фото с сайта livescience.com
Фото с сайта livescience.com
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Британские генетики заявили о потенциальном исчезновении Y-хромосомы, определяющей развитие мужских половых признаков.

В статье, опубликованной Science Alert, утверждается, что Y-хромосома полностью исчезнет через 4,5 миллиона лет.

Ученые говорят, что это связано с фундаментальным недостатком этой хромосомы — она содержится в клетках человека в единственном экземпляре. Поэтому она не подвергается генетической рекомбинации, позволяющей «ликвидировать» возникающие мутации, повреждающие гены.

В результате, по мнению ученых, набор генов, отвечающих за формирование мужского пола, со временем дегенерирует и пропадет из генома. Вместе с тем данная хромосома вырабатывает механизмы, позволяющие затормозить данный процесс. В частности, датские ученые выяснили, что в Y-хромосоме активно происходит процесс амплификации (появления нескольких копий) генов, отвечающих за функционирование половых органов мужчин.

Также вырождение позволяют замедлить такие структуры, как «палиндромы» - последовательности нуклеотидов, читаемых одинаково в обоих направлениях. В случае повреждения гена он восстанавливается, «копируя» информацию с сохранившейся половины. Также ученые предполагают, что ген SRY, отвечающий за развитие мужских признаков, в случае полного исчезновения Y-хромосомы может переместиться на другую хромосому, которая, в свою очередь, начнет испытывать недостаток рекомбинации.

Темы: Исследования российских и зарубежных ученых, Наука, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 12:50
Гость: неври патолог

Ну 4 мильона срок. А вот то что матриархат мы еще отодвинуть можем великолепно,будем живы! По женски логически рассуждая если войны не избежать,почему бы не попробовать кому то бросить в другого атомную бомбу,эти мужики только языком..и только...
22.01.2018, 12:37
Гость: Гуманитарий

Да еврогей и без генетики мужиков изведут.
22.01.2018, 12:33
Гость: прогноз на будущее

Создав Адама, Творец заповедал ему трудиться в поте лица своего,что способствует увеличению тестостерона.В век автоматизации мужчины перестают нести физическую нагрузку,что впоследствии скажется на ослаблении половой активности.
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