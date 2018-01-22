Генетики предупредили об угрозе исчезновения «мужской» хромосомы

Британские генетики заявили о потенциальном исчезновении Y-хромосомы, определяющей развитие мужских половых признаков.

В статье, опубликованной Science Alert, утверждается, что Y-хромосома полностью исчезнет через 4,5 миллиона лет.

Ученые говорят, что это связано с фундаментальным недостатком этой хромосомы — она содержится в клетках человека в единственном экземпляре. Поэтому она не подвергается генетической рекомбинации, позволяющей «ликвидировать» возникающие мутации, повреждающие гены.

В результате, по мнению ученых, набор генов, отвечающих за формирование мужского пола, со временем дегенерирует и пропадет из генома. Вместе с тем данная хромосома вырабатывает механизмы, позволяющие затормозить данный процесс. В частности, датские ученые выяснили, что в Y-хромосоме активно происходит процесс амплификации (появления нескольких копий) генов, отвечающих за функционирование половых органов мужчин.

Также вырождение позволяют замедлить такие структуры, как «палиндромы» - последовательности нуклеотидов, читаемых одинаково в обоих направлениях. В случае повреждения гена он восстанавливается, «копируя» информацию с сохранившейся половины. Также ученые предполагают, что ген SRY, отвечающий за развитие мужских признаков, в случае полного исчезновения Y-хромосомы может переместиться на другую хромосому, которая, в свою очередь, начнет испытывать недостаток рекомбинации.